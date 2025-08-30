Suscríbete a
La plantilla de Tussam aplaza al día 16 su paro por las agresiones

Señala el nuevo incidente en la línea 14 como motivo para ratificar su movilización

Un varón apuñala en una pierna a un policía jubilado en un autobús de Tussam

Un autobús de Tussam recogiendo pasajeros
Un autobús de Tussam recogiendo pasajeros EP
Fernando Barroso Vargas

El último incidente en un autobús de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) , con un varón apuñalando a un policía nacional jubilado tras proferir insistentes gritos en el vehículo, adscrito a la línea 14; ha llevado al comité de empresa de esta sociedad municipal a ... ratificar su decisión de convocar un paro parcial de una hora a cuenta de las agresiones. No obstante, finalmente ha sido acordado fijar el día 16 de septiembre en lugar del día 10 como jornada para dicho paro técnico, según han confirmado a ABC fuentes sindicales.

