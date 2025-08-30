La plantilla de Tussam aplaza al día 16 su paro por las agresiones

El último incidente en un autobús de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) , con un varón apuñalando a un policía nacional jubilado tras proferir insistentes gritos en el vehículo, adscrito a la línea 14; ha llevado al comité de empresa de esta sociedad municipal a ... ratificar su decisión de convocar un paro parcial de una hora a cuenta de las agresiones. No obstante, finalmente ha sido acordado fijar el día 16 de septiembre en lugar del día 10 como jornada para dicho paro técnico, según han confirmado a ABC fuentes sindicales.

Este último altercado en un autobús de Tussam, saldado con el arresto del presunto autor de los hechos, se suma a la incidencia acontecida el pasado 17 de agosto en el barrio de Los Bermejales.

La noche de esa jornada, en concreto, el conductor de un autobús que prestaba servicio en la línea 34, que conecta el Prado de San Sebastián con Los Bermejales, recibió el impacto de una naranja en pleno rostro cuando circulaba por la avenida de Francia, lo que obligó a alterar el recorrido de la mencionada ruta de Tussam en prevención de nuevos incidentes.

Recordemos al respecto que actualmente, Tussam tiene limitados los recorridos de las líneas 30, 31 y 32 por determinados espacios del Polígono Sur, el barrio de menor renta neta media anual por persona de toda España según las estadísticas oficiales, por los repetidos apedreamientos sufridos por los autobuses.

Mientras la empresa municipal de transporte urbano esgrime la necesidad de garantizar plenamente la seguridad de conductores y viajeros antes de restituir los recorridos por dicho barrio, marcado por situaciones de exclusión social y delincuencia, así como ímprobos esfuerzos institucionales y ciudadanos por transformar su realidad social; los colectivos vecinales de la zona piden la recuperación «inmediata» de los itinerarios garantizando la seguridad, avisando de que la situación «está proyectando una imagen del Polígono Sur que hunde y estigmatiza mucho más» a esta zona de Sevilla.

Los sindicatos de Tussam agregan que ya han trasladado al Ayuntamiento hispalense, socio único de la empresa municipal, y a los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz «la necesidad de tramitar con carácter urgente una modificación de la Ley de Movilidad», para introducir un «tratamiento de agente de autoridad a los conductores en el ejercicio de sus funciones, asunto que ya han puesto en marcha otras comunidades autónomas».

«A día de hoy hay cuestiones protocolarias acordadas en su momento que no se están ejecutando, como el botón azul de emergencia con el bus comunicando directamente con la Policía o las denuncias de la empresa en relación a los actos vandálicos y agresiones, ambas cuestiones eliminadas desde hace años», aseguran los sindicatos de Tussam.

Es por ello que la representación sindical de la plantilla, ante la «indefensión» de los conductores frente a las mencionadas agresiones y la «dejadez» de las autoridades en la protección de los mismos, promueve esta convocatoria de paro parcial de una hora para el día 16 de septiembre.