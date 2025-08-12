Suscríbete a
El plan de pérgolas 'emparradas'de Jerez, extrapolable a Sevilla

Se ha comprobado que esta iniciativa permite bajar las temperaturas entre dos y ocho grados

Calle Ciegos en el interior de la bodega González Byass en Jerez
Jesús Díaz

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, junto al estudio sevillano Nomad Garden, la asociación jerezana 'Emparrados' y el proyecto Palimpsest, enmarcado en el programa Horizon Europe 2020 y la New European Bauhaus, está desarrollando una iniciativa para instalar pérgolas con parras en ... calles y plazas de la ciudad con el objetivo de reducir unos grados las temperaturas en época veraniega y ganar en espacios sombreados. De hecho, las primeras conclusiones del estudio que están llevando a cabo los especialistas de Nomad Garden, apuntan a una diferencia entre dos y ocho grados (en las horas centrales del día) entre un área «emparrada» y otra no de la misma calle. No sólo reducen la temperatura sino que elevan un poco la humedad, lo que favorece a un mejor clima.

