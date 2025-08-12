El plan de pérgolas 'emparradas'de Jerez, extrapolable a Sevilla

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, junto al estudio sevillano Nomad Garden, la asociación jerezana 'Emparrados' y el proyecto Palimpsest, enmarcado en el programa Horizon Europe 2020 y la New European Bauhaus, está desarrollando una iniciativa para instalar pérgolas con parras en ... calles y plazas de la ciudad con el objetivo de reducir unos grados las temperaturas en época veraniega y ganar en espacios sombreados. De hecho, las primeras conclusiones del estudio que están llevando a cabo los especialistas de Nomad Garden, apuntan a una diferencia entre dos y ocho grados (en las horas centrales del día) entre un área «emparrada» y otra no de la misma calle. No sólo reducen la temperatura sino que elevan un poco la humedad, lo que favorece a un mejor clima.

Sergio Rodríguez, socio de Nomad Garden, ha explicado a ABC que las conclusiones definitivas estarán listas para finales de septiembre, pues siguen trabajando en el análisis de otros parámetros. Existe una foto de Orson Welles en las bodegas González Byass de 1961 en la que ya se aprecia las parras en la calle Ciegos, hoy famosa por ser una de las más bonitas del mundo. «Las bodegas son laboratorios climáticos». Todo ha progresado. Ahora se han estudiados cuáles son los ejemplares más adecuados por su crecimiento, por la aportación de sombra o que no den fruto para evitar la presencia de insectos.

Este proyecto, según Sergio Rodríguez, sería extrapolable a Sevilla, aunque no haya cultura de la parra. «Sevilla tiene un patrimonio propio y pasado en esta materia», señala este arquitecto, que recuerda la tecnología usada en las pérgolas de la Expo de 1992 para crear un verdadero refugio climático. Aquellas pérgolas están sin usar. Pero además pone de ejemplo la pared de la fachada del Palacio de las Dueñas con un jardín vertical de buganvillas.

Su estudio realizó un proyecto para reutilizar el agua que sueltan los aires acondicionados para mantener jardines verticales. Propone que, sean parras o no, se apueste en Sevilla por sombras vegetales, jardines verticales o caminos en sombras, como los que hay en el Parque de María Luisa. Hay que fomentar esos espacios, ahora llamados refugios climáticos, alrededor de colegios, con zonas 'emparradas', que son más económicas que los toldos, pues las estructuras son sencillas y las parras sólo se podan una o dos veces cada dos años, al tiempo que tienen una duración de unos treinta años y no necesitan mucha agua, como las buganvillas. «Es una inversión interesante por su bajo coste y con mucho potencial. Es una tecnología 'low cost'», ha precisado, por lo que considera que falta decisión por modelos urbanos que reconozcan la situación climática actual, como ha hecho Jerez. «Sevilla lo puede hacer porque lo hizo en el pasado».