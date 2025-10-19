Pisos, pocos y preciosos

Lo más cercano a mejorar el acceso a la vivienda que hace el «gobierno de progreso» es querer a los okupas. Su desprecio por la propiedad privada, su interés por la intervención del mercado, sus disputas ideológicas sobre las aportaciones a los planes de vivienda ... y su pertinaz acoso fiscal caben en el diagnóstico de por qué la vivienda más que un derecho parece una utopía. Según la ministra, este Gobierno aporta una media de 231 millones de euros anuales al plan de vivienda andaluz. Al precio medio de coste, ese presupuesto da para construir 156 viviendas por provincia y año. Los expertos aseguran que hay un déficit de 150.000. Hagan las cuentas… y no olviden que un 12 por ciento del precio de la vivienda se lo llevan los impuestos.

