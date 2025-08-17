La pinacoteca municipal, la gran desconocida de Sevilla

Si se entra en el Ayuntamiento de Sevilla, sobre la gran escalinata que preside el espacio hay un enorme cuadro. Se trata de 'La paz de Wad-Ras' del pintor José Domíguez Bécquer, un cuadro encargado por el Ayuntamiento hispalense en 1870 y por ... el que pagó 45.000 pesetas.

El lienzo forma parte de lo que el profesor y catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense denomina como «la pinacoteca más desconocida de Sevilla». Navarrete fue director de Infraestructuras Culturales del municipio en la etapa de Juan Ignacio Zoido como alcalde.

«La colección del ayuntamiento, es tras las de Barcelona y Madrid, de las más importantes de España, sobre todo porque es muy variada desde el punto de vista de la arqueología y de la pintura, así como otras artes. Es una pena que siga sin ponerse en valor».

Para Navarrete, una parte de los cuadros deberían depositarse en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, «son el complemento y la sinergia perfecta del Bellas Artes, y deben estar en un lugar museable con conservación y plan de seguridad y además complementan los fondos de este museo. Por ejemplo, los Valdés Leal, que fueron una donación de Huntingtton al Ayuntamiento. Y otros del XIX, igual. Si se quiere hacer un gran museo de Bellas Artes ahora es el momento. Estoy cansado de decirlo y me voy a morir sin verlo. Además, hay otros cuadros municipales cedidos a iglesias, fundaciones, y otros que no se dice nunca, en los depósitos del museo de Arte y Costumbres Populares y en el Arqueológico, hoy en la Rinconada. No se puede contar la historia de Sevilla sin la colección municipal».

Recuerda Navarrete el proyecto que puso en marcha, 'Patrimonium Hispalense', «que está sepultado por varios gobierno. Patrimonium Hispalense está calificada como colección museográfica por la Junta de Andalucía. Ahora sería una buena ocasión para hacer un proyecto museológico y parte de la colección podría mostrar la historia de Sevilla en un espacio único como son las Atarazanas».

En la colección municipal obras como 'Vestales' de Rico Cejudo, una obra capital, o 'Retrato de mi hermana' de Alfonso Grosso, y además, obras de Velázquez, Ignacio de Ries, Zurbarán, Juan Ruiz Soriano, Domingo Martínez, Espinal, Jean Ranc, Luisa Roldán, Antonio Susillo, Rico Cejudo, Gonzalo Bilbao, Bacarisas..., y una amplia representación de los pintores contemporáneos última ocasión en la que se adquirió obra en los 80, de nombres como Luis Gordillo, Patricio Cabrera, Federico Guzmán, Bartolozzi, Juan Romero, Pérez Villalta, Juan Lacomba, entre otros, «entonces se compraron obras a las galerías Rafael Ortiz y la Máquina Española y representa un momento muy claro de la pintura, pero desde entonces no se ha comprado apenas. Yo soy partidario de comprar poco, pero muy bueno».

A esta colección se añade la importantísima de los carteles de la Bienal de Flamenco de Sevilla entre los que hay autores como Joaquín Sáenz, Moreno Galván, Juan Suárez, Luis Gordillo, Tapies, Saura o Ruven Afanador.

Destaca Navarrete numerosos cuadros, entre ellos, 'La Feria de Sevilla' de Andrés Cortés, hoy en el despacho del alcalde; la colección de retratos históricos donación de los Montpensier hoy en el Salón Colón, «son obras emblemáticas para la historia del retrato español»; el cuadro de Gustavo Bacarisas, titulado 'Viva la República' hoy en el despacho del grupo socialista, «la maravillosa 'Muerte de Viriato' de Villegas Cordero que es un cuadro fundamental para la pintura histórica, o rescatar el realismo mágico de una obra como 'La Cruz de Mayo' de Pérez Aguilera de 1955».

Pero además, el proyecto dirigido por Benito Navarrete creó una web llamada 'Patrimonium Hispalense' que recogía toda la información e imágenes de la colección municipal. «Estuvo abierta a disposición de todos durante seis años, y cualquier podía acceder a ella. Duró el mandato de Zoido y el de Espadas y luego la quitaron. El trabajo está hecho, es cuestión de volver a activarla», reclama.

Un 'Carmen laffón', perdido

Pero en el camino de hacer el catálogo de las obras hubo alguna sorpresa como un cuadro de Carmen Laffón que no apareció, «estaba en Parques y Jardines y se perdió. Yo removí Roma con Santiago y no dimos con el cuadro, pero mi experiencia es que todo aparece. Lo mismo que se perdió y está recogido en el capítulo del libro que yo hago, el retrato de Francisco Pacheco, 'Retrato del canónigo Alonso de la Serna', que estaba en el antiguo asilo de la Mendicidad y que era propiedad del ayuntamiento. Hace muchísimos años yo ví ese retrato en el mercado del Arte, y hay una foto de 1967 en el archivo de Diego Angulo. Evidentemente en algún momento lo robaron, pero como propiedad municipal se recoge en el libro que hicimos sobre la colección».

Navarrete menciona que en su paso por el ayuntamiento se vigilaba la situación de conservación de las obras, «incluso restauramos varias piezas, como el 'Fray Pedro de Oña' de Zurbarán. Ahora no sé si hay alguien que se ocupa de esta vigilancia, creo que no».

Otro de los que trabajaron en este proyecto fue Luis Méndez, catedrático de Arte de la Universidad Hispalense, que en concreto se ocupó de las obras en el antiguo Convento de San Francisco.

«Fue un trabajo muy importante porque además se hizo el libro con las colecciones del Ayuntamiento que lo recogía todo. Yo me ocupé de la Casa Consistorial. Se fotografiaron todas las obras para el libro que se editó y para la web. Se hicieron todas las fichas catalográficas y la historia de cada cuadro. Dentro del proyecto se hacían visitas de cada espacio explicando las obras. Fue un trabajo que puso en valor la colección municipal. Y la web que se abrió era una herramienta importantísima, porque por un lado servía para saber lo que hay, y también para difundirla mundialmente», dice Luis Méndez.

Actualmente y según nos informan, el ayuntamiento no tiene un responsable directo de la colección de arte municipal, si bien, y en relación con la conservación e investigación del patrimonio artístico municipal, si hubo un proyecto denominado 'Cátedra para la conservación, restauración e investigación del Patrimonio Hispalense', aprobado por el consejo de administración del ICAS en sesión extraordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2024, y que debería de haberse puesto en marcha en 2025 con una dotación de 50.000 euros. De momento el proyecto no ha dado sus primeros pasos.

Según ha podido saber ABC de Sevilla y que recoge la documentación sobre el proyecto, esta cátedra tendría como sede el Real Alcázar y la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y «busca promover la innovación y la tecnología aplicada al patrimonio artístico para inventariar, conservar y proteger el patrimonio artístico de la ciudad de Sevilla».