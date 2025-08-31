Suscríbete a
El piloto sevillano que combate incendios desde el cielo: «Ojalá pudiéramos estar ahí 24 horas»

Raúl Hiraldo muestra templanza en la entrevista dominical de ABC de Sevilla pese a haber trabajado en multitud de fuegos pilotando su aeronave

«No soy ningún héroe»

Quién es Raúl Hiraldo, el piloto sevillano que sobrevoló el cielo de Atlanterra entre las llamas y cruzó el mar para despedirse de los vecinos

El piloto sevillano Raúl Hiraldo observa un incendio reciente a muchos pies de distancia
El piloto sevillano Raúl Hiraldo observa un incendio reciente a muchos pies de distancia ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Son una suerte de guardianes a los que no suele ponérseles cara hasta que aparecen en el horizonte. Raúl Hiraldo (Sevilla, 1988) es uno de los tantos militares y otros tantos profesionales que componen la nómina de cuerpos de seguridad que viene contribuyendo sobremanera ... al país con su papel como apagafuegos pilotando un avión. Liberando miles y miles de litros de agua ha contribuido en la extinción de varios incendios este verano en el que las llamas siguen maltratando a demasiados puntos de España, ya que del 1 al 21 de agosto los incendios forestales han quemado un total de 362.473 hectáreas según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea de Copernicus. Él explica en la extensa entrevista dominical que mantiene con ABC de Sevilla que el suyo es un trabajo «como cualquier otro». Pero nadie en su sano juicio pensará igual al ver cómo forma parte de dispositivos cuya peligrosidad es más que evidente.

