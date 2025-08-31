El piloto sevillano que combate incendios desde el cielo: «Ojalá pudiéramos estar ahí 24 horas»

Son una suerte de guardianes a los que no suele ponérseles cara hasta que aparecen en el horizonte. Raúl Hiraldo (Sevilla, 1988) es uno de los tantos militares y otros tantos profesionales que componen la nómina de cuerpos de seguridad que viene contribuyendo sobremanera ... al país con su papel como apagafuegos pilotando un avión. Liberando miles y miles de litros de agua ha contribuido en la extinción de varios incendios este verano en el que las llamas siguen maltratando a demasiados puntos de España, ya que del 1 al 21 de agosto los incendios forestales han quemado un total de 362.473 hectáreas según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea de Copernicus. Él explica en la extensa entrevista dominical que mantiene con ABC de Sevilla que el suyo es un trabajo «como cualquier otro». Pero nadie en su sano juicio pensará igual al ver cómo forma parte de dispositivos cuya peligrosidad es más que evidente.

- Empecemos por Jarrilla: 17.300 hectáreas arrasadas en un perímetro de 170 kilómetros. El mayor incendio de Extremadura desde que hay datos.

- A mí me impresionó mucho porque cuando estuve en Salamanca, bajaba por la Vía de la Plata para volver a casa y pasaba por allí, por el Valle del Jerte, en Plasencia, y eso era espectacular, hay unos paisajes preciosos. Y cuando yo fui allí y vi toda la montaña comida entera por el fuego fue impresionante. Y la verdad que es una grandísima pena, una grandísima pena, porque no sé, de verlo todo tan verde, a ver el paisaje completamente negro.

- ¿Cómo se mastica tanta impotencia estando tan cerca?

- Te da mucha rabia, no sé. Es la impotencia porque te gustaría hacer mucho más. Pero, claro, nosotros al final estamos limitados por el tema al final del avión, del combustible. También tenemos nuestras limitaciones, porque necesitamos nuestra horas de descanso. Ojalá pudiéramos estar allí 24 horas. Las condiciones meteorológicas también hacen mucho, por el tema de si sopla mucho el viento, de si no llueve. Ese incendio, para mí, ha sido de los que más he sentido, y el de Tarifa, aunque lógicamente no se quiere ninguno.

- ¿Cuántas descargas calcula haber hecho este verano aproximadamente?

- Bastantes, bastantes. Porque se pierde la cuenta casi de los incendios que haces. Depende mucho también de dónde tengamos el embalse o el pantano o el mar para poder descargar. Si hay mucha distancia entre el incendio y el embalse pues al final da tiempo a hacer unas seis o siete descargas. Por ejemplo en otro incendio estuve en la Aldea del Cano, en Cáceres, al lado de Trujillo. El incendio estaba justo en una de las orillas del embalse. En total te podría decir que llevo más de cien descargas, a 6.000 litros, hablamos de 600.000 litros descargados.