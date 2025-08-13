la opinión de adriano
Piedras vivas
Hasta ahora el antiguo Garaje Laverán, que cubría una magnífica cubierta tipo Eiffel, ha sido un panteón de piedras ilustres
Me atrae la idea de tener un Instituto Municipal de Patrimonio Histórico en el céntrico espacio cultural que el Ayuntamiento posee gracias a la recalificación de la parcela que ocupaba el antiguo Garaje Laverán. Pero más me gustaría que ese espacio, con esa actividad, permitiera visitas, organizara talleres y mantuviera una agenda cultural periódica de apertura al público. Hasta ahora ese lugar, que cubría una magnífica cubierta tipo Eiffel, ha sido un panteón de piedras ilustres, una especie de almacén. Ese discreto destino choca con la escasez de dotaciones de barrio del Casco Histórico. El espacio merecía mucha más vida que la mala que le ha dado el Ayuntamiento hasta ahora. Los vecinos también merecen mucho más.
