Suscríbete a
ABC Premium

la opinión de adriano

Piedras vivas

Hasta ahora el antiguo Garaje Laverán, que cubría una magnífica cubierta tipo Eiffel, ha sido un panteón de piedras ilustres

Adriano

Adriano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Me atrae la idea de tener un Instituto Municipal de Patrimonio Histórico en el céntrico espacio cultural que el Ayuntamiento posee gracias a la recalificación de la parcela que ocupaba el antiguo Garaje Laverán. Pero más me gustaría que ese espacio, con esa actividad, permitiera visitas, organizara talleres y mantuviera una agenda cultural periódica de apertura al público. Hasta ahora ese lugar, que cubría una magnífica cubierta tipo Eiffel, ha sido un panteón de piedras ilustres, una especie de almacén. Ese discreto destino choca con la escasez de dotaciones de barrio del Casco Histórico. El espacio merecía mucha más vida que la mala que le ha dado el Ayuntamiento hasta ahora. Los vecinos también merecen mucho más.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app