Una historia de Sevilla

La piedra gaditana de la Catedral de Sevilla

La metropolitana hispalense requería sillares firmes, capaces de sostener pilares colosales y bóvedas de vértigo. La solución vino de las canteras del Puerto de Santa María, en el Cerro de San Cristóbal

Las Cuevas de San Cristóbal en el Puerto de Santa Maria, lugar de extracción de la piedra para la Catedral de Sevilla
Las Cuevas de San Cristóbal en el Puerto de Santa Maria, lugar de extracción de la piedra para la Catedral de Sevilla Foto del autor
Jesús Pozuelo

¿Cómo levantar la mayor catedral del mundo en una ciudad que no posee piedra? Sevilla había sido históricamente una ciudad de ladrillo y tapial, donde el barro cocido y la tierra apisonada dieron forma a murallas, iglesias y palacios. Pero una empresa de tal ... envergadura no podía construirse con materiales tan humildes. La metropolitana hispalense requería sillares firmes, capaces de sostener pilares colosales y bóvedas de vértigo. La solución vino de las canteras del Puerto de Santa María, en el Cerro de San Cristóbal. Desde allí, los bloques viajaban por el Guadalete y el Guadalquivir a bordo de barcazas hasta Sevilla, uniendo la bahía gaditana con la capital hispalense en la mayor empresa constructiva de su tiempo.

