«Vi a Pet Shop Boys en Icónica Santalucía Fest y disfruté como un enano»

Francisco Soriano lleva años compaginando su labor docente con su trayectoria artística, a lo cual se suma su cargo como director del Festival de Ópera de Sevilla. Desde pequeño tuvo una gran inquietud especial por distintas manifestaciones artísticas y científicas, y comenzó sus estudios musicales ... en el pueblo de Villacarrillo (Jaén) con una monja que le adentró en aquel maravilloso mundo. Este sevillano es un gran amante de la música en general y también es un lector compulsivo al que le gusta disfrutar de la literatura de altos quilates.

—¿Cómo se inició en el mundo de la música?

—En mi casa no había tradición musical. Yo era el típico niño freaky y de pequeño me gustaba todo: la física nuclear, la arqueología, la astronomía, etc. Un día quería ser arqueólogo y otro, físico nuclear. Mis padres me iniciaron en todo. Mi padre me descubrió el aprecio por las bellas artes y la literatura. Él era catedrático de Lengua y Literatura del Instituto Triana II. Desde que era pequeño, mis inquietudes han sido intelectuales, científicas y culturales. En mi casa gustaba la música clásica. Yo silbaba y cantaba de memoria algunas sinfonías de Beethoven o la 'Pequeña serenata nocturna', de Mozart. Entonces vivíamos en la localidad de Villacarrillo, en Jaén. Mi madre quería que me dieran clases de música. Una monja del convento enseñaba música de forma privada y así fue como empecé. Cuando alguien que tiene esa predisposición descubre la música, ya no quiere otra cosa. Entonces, todo lo demás pasó a un segundo plano.

—El piano, como cualquier instrumento, le exigirá una gran disciplina, ¿no es así?

—Totalmente. Hay una frase que me gusta mucho de Truman Capote que se podría aplicar a mi caso, salvando por supuesto la distancias conmigo: «Cuando Dios te da talento, te da un látigo que sólo sirve para autoflagelarse». Yo relativizo mucho mi talento. He tenido el suficiente como para poder llevar una carrera digna y exitosa. Me considero un privilegiado y agradezco las oportunidades que he tenido. Pero es muy duro. Y el músico que aspira a ser un gran solista a nivel internacional es un monje. Incluso a aquellos que tienen inquietudes intelectuales, les acaba costando mucho. Me pongo en la cabeza por ejemplo de músicos como Barenboim, que tienen además unos intereses filantrópicos y políticos, y pienso qué tipo de mente tan privilegiada deben de tener personas así.

—¿Qué maestro o maestros pianistas le han marcado especialmente?

—El maestro que tuve en Madrid, Julián López Gimeno, fue fundamental. Si no hubiera sido por él no me hubiese dedicado a esto. Me abrió el camino y me resolvió algunos bloqueos mentales para hacerme creer que me podía dedicar a esto. También me sirvieron a nivel artístico los consejos que me dio un profesor que tuve en Polonia, Edward Wolanin, con el que luego pude desarrollar una bonita amistad. Igualmente debo citar a Joaquín Achúcarro, que es súper inspirador. Aparte de su conocimiento inmenso, destaca por su humanidad y cercanía. Cualquier cosa dicha por él se entiende mucho mejor.

—¿Es usted amante de otras músicas aparte de la clásica?

—Me encantan muchos tipos de músicas diferentes. Con la música soy muy irregular. Hay épocas en la que no puedo estar sin dejar de escuchar música a cualquier hora del día. Como me dé por un género, me vuelvo monotemático con eso. Luego hay otra época en la que escucho muy poca música. Siempre trato de ir a muchos conciertos en directo. De música clásica me encantan Mozart, Schumann y Chopin. De la ópera, me gustan mucho Verdi, Rossini y Donizetti. También me encanta la música pop de los ochenta, especialmente el techo-pop. Vi a Pet Shop Boys en Icónica Santalucía Sevilla Fest y disfruté como un enano. Es increíble cómo está de voz Neil Tennant y sonaban como en sus discos. Si hubiera cerca algún concierto de grupos como Depeche Mode, allí iría de cabeza. También me encanta David Bowie. Estuve a punto de ir a verlo en Oviedo en 2007, pero al final no pude. Bowie y Prince son mis ídolos y se me fueron los dos muy pronto.

—¿Qué disco le gusta más de Prince, 'Purple Rain' o 'Sign o' the Times'?

—El 'Sign o' the Times' al ser doble tiene muchas canciones y a lo mejor alguna le sobra, pero el 'Purple Rain' es magistral desde la primera a la última canción. Es casi una ópera porque los temas van narrando una historia y muchos van unidos. Es un gran disco a pesar de que la portada sea horrorosa. Son ambos discos magistrales. Eran grandes artistas los de aquellos años, pero ahora hemos matado a la música por el consumo que hacemos. Las canciones ya no se suelen hacer para perdurar como antes.

—¿Qué le gusta hacer en los ratos libres?

—Siempre he sido un lector voraz, pero de un tiempo a esta parte me apena no tener tiempo para poder leer lo que yo quisiera. Uno de los escritores que me gustan más y que leo y releo habitualmente es Truman Capote. Ahora estoy leyendo 'Crematorio' de Rafael Chirbes. También me encantan Javier Marías y Clarín. He leído y releído muchas veces 'La regenta'. Me apasiona igualmente la literatura romántica en general, ya sea norteamericana, alemana, francesa... Me gusta también mucho la literatura polaca y uno de mis escritores favoritos es Gombrowicz.