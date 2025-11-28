Suscríbete a
ABC Premium

Pepe Pinreles hace su primera chocolatada en Los Remedios hoy

La iniciativa benéfica, organizada junto al Ayuntamiento, recauda fondos para el Heraldo de Los Remedios 2025

Artabán, la nueva tienda de juguetes de Pepe Pinreles en Los Remedios, abre sus puertas: «Es otra vuelta de tuerca»

Qué hacer en Sevilla esta Navidad 2025: encendido de luces, zambombas, mercadillos y atracciones

El barrio de Los Remedios celebra este viernes la I Chocolatada con churros pro Herlados Los Remedios
El barrio de Los Remedios celebra este viernes la I Chocolatada con churros pro Herlados Los Remedios abc
Álvaro Gayán Queralt

Álvaro Gayán Queralt

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El barrio de Los Remedios celebra este viernes una cita inédita dentro de la programación navideña: la I Chocolatada con churros pro Heraldos Los Remedios, una actividad impulsada bajo el lema «Bienvenidos al Barrio de la Ilusión» y en la que participa la ... conocida firma sevillana Pepe Pinreles, junto a comerciantes y entidades del distrito.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app