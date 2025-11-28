Pepe Pinreles hace su primera chocolatada en Los Remedios hoy

El barrio de Los Remedios celebra este viernes una cita inédita dentro de la programación navideña: la I Chocolatada con churros pro Heraldos Los Remedios, una actividad impulsada bajo el lema «Bienvenidos al Barrio de la Ilusión» y en la que participa la ... conocida firma sevillana Pepe Pinreles, junto a comerciantes y entidades del distrito.

El encuentro tendrá lugar hoy viernes 28 de noviembre, en horario de 17:00 a 20:00 horas, en la calle Asunción, 24, concretamente en la tienda Artabán, que acoge esta merienda solidaria. Además de churros y chocolate caliente, la tarde contará con animación infantil y globos, pensados para dinamizar la principal arteria comercial del barrio y atraer a familias y vecinos.

Los beneficios íntegros de la merienda irán destinados a financiar la celebración y el cortejo del Heraldo de Los Remedios 2025, una figura que en los últimos años ha ido cobrando protagonismo dentro del calendario previo a la Cabalgata de Reyes y que requiere un importante esfuerzo logístico y económico para su organización.

I Chocolatada con churros pro Heraldos Los Remedios Dónde: Tienda Artabán Pepe Pinreles.

Dirección: Calle Asunción, 24.

Cuándo: Viernes 28 de noviembre de 2026.

Horario: De 17:00 a 20:00 horas.

Entrada: Libre.

Un evento impulsado por comerciantes y entidades del barrio

La actividad forma parte del programa de dinamización comercial promovido por el Ayuntamiento de Sevilla, y cuenta además con la colaboración de Pepe Pinreles Artabán, Heraldo Sevilla, la Asociación de Comerciantes de Los Remedios y la histórica churrería Calentería 1860, encargada de la elaboración de los churros.

#losremediossevilla ♬ sonido original - pepepinreles @pepepinreles NO TE PIERDAS LA PRIMERA CHOCOLATADA CON CHURROS PRO HERALDO DE LOS REMEDIOS ☕️ 📍Tienda Artabán (C/ Asunción, 24) 🗓️ Viernes 28 noviembre 🕢 17-20H Los beneficios se destinarán a sufragar la celebración y cortejo del Heraldo de los Remedios 2025.

Con esta primera chocolatada, Los Remedios inaugura un formato festivo y solidario que aspira a consolidarse en los próximos años como uno de los actos familiares más esperados del inicio de la Navidad en el barrio.