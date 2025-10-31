Pepe Pinreles inaugura un nuevo stand en Nervión Plaza con calcetines a mitad de precio por tiempo limitado

La moda y la industria textil relacionada con la ropa es una de las que más presentes están en nuestro día a día. Ya no solo marcan tendencia las prendas del torso o del tren superior, ahora cualquier accesorio como una gorra, una pulsera o ... unos calcetines definen la personalidad de cada uno. Es por ello que estas marcas especializadas en estos detalles han crecido en los últimos años al aportar ese añadido a la parte visible de la personalidad de cada individuo.

En cuanto a calcetines se refiere, una de las marcas más populares en Andalucía es Pepe Pinreles. Sus característicos diseños hacen de unos simples calcetines una prenda perfecta tanto para llevar algo que diferencie al portador de la prenda de los demás, como para hacer un regalo a medida para la persona destinataria de este.

Nuevo stand

Esta marca en expansión abre ahora un nuevo stand en el centro comercial Nervión Plaza, en la ciudad de Sevilla. Un stand dedicado a la venta de su producto estrella, los calcetines, con el que este 31 de octubre ya estará preparado y con una sorpresa. En el día de apertura los artículos tendrán un 50% de descuento hasta la finalización del horario.

No es el primer stand físico que ha tenido la marca. Muy sonado fue la tienda temporal en la calle Asunción en la cual inauguró una exposición de clicks recreando la célebre procesión Magna de diciembre propia de la capital andaluza, haciendo que Pepe Pinreles sea parte de la cultura popular sevillana.