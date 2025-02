Pedro Sánchez presenta a Antonio Muñoz como candidato para Sevilla pero se olvida de la ciudad

Pedro Sánchez ha dado este sábado el pistoletazo de salida a la precampaña de las elecciones municipales del próximo mes de mayo en Sevilla, la ciudad más importante que gobierna, los socialistas, aunque se ha olvidado de Sevilla. Con un discurso que bien podría haber pronunciado en otro punto de la geografía nacional, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ha obviado los guantes lanzados por el alcalde y candidato a la Alcaldía de la capital, como han sido el metro y los barrios más pobres de España.

Antonio Muñoz, que ha subido al escenario con 'This Charming Man' ('El hombre encantador'), de su grupo de música favorita, The Smiths, ha pedido a Pedro Sánchez, como ya hiciera José Luis Rodríguez Zapatero con la línea 1 del metro de la capital, convertirse en el presidente de la línea 3, cuyo convenio de financiación aún está pendiente de firmar por parte del Gobierno central a pesar de que anunció que lo haría antes de final de año, la línea 2 y la línea 4.

Además, le he instado a que ante la situación excepcional que viven barrios como el Polígono Sur o Los Pajaritos, años tras años entre los más pobres de España, hay que adoptar «medicina excepcional».

Sin embargo, pese a estos mensajes, el presidente del Gobierno no ha hecho referencia alguna a la ciudad ni a sus proyectos de futuro. Así, Pedro Sánchez ha estructurado su discurso en tres claves de cara al año largo de elecciones, «de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos», para defender su agenda social y de medidas anticrisis para salir de la crisis del Covid y de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Ha asegurado que la forma de actuar de su gobierno es la de «un verdadero patriota».

Espadas, el presentador

El acto, que se ha iniciado con media hora de retraso, lo ha abierto el secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espadas, quien ha tenido un papel de presentador o 'speaker' del mismo, dando paso a todos los intervinientes. Incluso, el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha bromeado con este rol estelar: «Lo haces muy bien».

Espada ha agradecido a Pedro Sánchez compartir otro día con los socialistas sevillanos. Ante un auditorio de más de un millar de personas, el líder de los socialistas andaluces ha echado la vista atrás porque hace un año le daba el relevo en la Alcaldía de Sevilla a Antonio Muñoz, que ha calificado como «especialmente brillante» y el mejor al que le podía dejar ese cargo. También ha tenido palabras de recuerdo para Alfredo Sánchez Monteseirín.

Sánchez, en un tono tranquilo, por varias veces ha subrayado las políticas del Ejecutivo central para la revalorización de las pensiones, la reducción de la inflación, que sigue en cinco puntos, o la convivencia en Cataluña. Y con este argumentario ha hilado un discurso para terminar admitiendo que «menos mal que hemos estados los socialistas para gestionar estas crisis».

Pero no sólo Sánchez ha sacado a la palestra las pensiones. Antes lo hizo Juan Espadas y el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, quienes han insistido en que en estas elecciones hay que decirles a las personas mayores que lo que cobran de las pensiones es gracias a los socialistas.

En este sentido, Sánchez, que ha comparado el trabajo de su gobierno con el de alcaldes y concejales de ciudades y municipios de España, ha contado que ha recibido una carta de una vecina de Tarragona, jubilada, Margarita, quien le daba las gracias por la revalorización de las pensiones.

Sánchez acusa a la oposición de «querer hundir España»

Y aquí ha comenzado a desgranar las diferencias entre los gobiernos de izquierda y los gobiernos de derecha, sobre todo en tiempos de crisis. Mientras los primeros le dice a los bancos que tienen que «arrimar el hombro» y revalorizan las pensiones, los segundos rescatan a los bancos y congelan las pensiones.

Frente a una oposición que «ha querido hundir España» ha subrayado que él y su gobierno han sabido sacar adelante el barco que es este país, que ahora vuelve a tener fuerza «y mucha» en Europa.

Antes del inicio del mitin, los militantes han podido ver, una y vez otra vez, las medidas sociales anticrisis que ha aprobado el Gobierno central en las pantallas instaladas en el auditorio del Pabellón de la Navegación, al que ha llegado el presidente tras realizar una breve visita privada a una 'Start up' de base tecnológica instalada en la isla de la Cartuja. Ha hecho acto de presencia en el auditorio junto a Antonio Muñoz, seguido a una distancia considerable por las alcaldesas de Osuna y Alcalá de Guadaíra y, en un tercer plano, Javier Fernández y Juan Espadas.

Pedro Sánchez, como había hecho Espadas antes, ha arremetido contra el «gobierno del miedo» de PP y Vox en Castilla y León y sus medidas 'antiabortos'. «La derecha sabe que camino ha tomado, el que le marca la ultraderecha, pero con los gobiernos socialistas no habrá retrocesos, sólo avances en beneficio de las mujeres». Espadas sí ha tenido un recuerdo para las víctimas y asesinatos machistas que llenan las noticias estos días.

«Nos jugamos mucho el 28 de mayo. Por eso tenemos que preguntarnos qué ciudad queremos en Sevilla, con alcaldes comprometidos con la movilidad sostenible o no, con alcaldes comprometidos con el acceso de los jóvenes a la vivienda o no, con la educación pública o no, con la sanidad pública o no, con el bienestar de los mayores o no. Esto también es el PSOE, los demás es ruido y ganas de marear la perdiz». Esto ha sido lo más cerca que ha estado Pedro Sánchez de hacer referencia al metro, pero nada más.

'Sevilla, como tú la quieres'

Y eso a pesar de que Antonio Muñoz, en su aplaudida intervención, ha instado a Pedro Sánchez a convertirse el presidente de las líneas 2, 3 y 4 del metro de la capital andaluza. No ha obtenido respuesta. Tampoco cuando ha admitido que quiere convertir en pasado el hecho de que Sevilla cuente con varios de los barrios más pobres de España.

Muñoz ha tomado la palabra tras la exhibición de un vídeo sobre Sevilla que ha terminado con la imagen del alcalde y candidato con un lema, previsiblemente que se use en campaña, 'Sevilla, como tú la quieres'. Y en modo campaña, Muñoz ha anunciado todos los proyectos que podrá hacer tras el acuerdo de presupuestos alcanzado con el grupo municipal de Ciudadanos, pese a la cara de «berrinche» de José Luis Sanz, en candidato del PP a la Alcaldía, con este acuerdo. En este punto ha calificado como «maestra» del diálogo y trabajo en torno a unos presupuestos a la ministra sevillana de Hacienda, María Jesús Montero, presente en el mitin, junto a la ministra Pilar Alegría.

La rehabilitación del monasterio de San Jerónimo, la rehabilitación de Los Pajaritos, la biblioteca de Su Eminencia, la piscina del Distrito Sur, el tranvibús de Sevilla Este al centro, la peatonalización de San Jacinto o el parking de Triana, la Fábrica de Vidrios y la Cruz Roja, el metro a Bellavista y Pino Montano o el centro cívico de Los Bermejales han sido los anuncios 'electorales' que ha hecho el alcalde y que podrán llevarse a cabo con los presupuestos.

«No es tiempo de tristes, ni gafes ni meigas»

La palabra más usada por Muñoz ha sido «orgullo». «Orgulloso de Manuel del Valle, Alfredo Sánchez Monteseirín y Juan Espadas. Orgulloso de ser socialista. Orgulloso de los presidentes Felipe González, José Luis Rodríguez y Pedro Sánchez», ha expresado, al tiempo que ha remarcado que el binomio alcalde y presidente socialista es lo mejor para Sevilla.

Así, ha recordado proyectos que se han dado con este binomio: la estación de Santa Justa, la actual ampliación del aeropuerto, la ampliación del Arqueológico (para que el Ministerio ha presupuestado un millón de euros y que tiene un coste de veinte millones) o la rehabilitación de los barrios. «¿Podéis decirme algún logro en un mandato de la derecha en el Ayuntamiento?», ha preguntado a los militantes, entusiasmados con su alcalde, protagonizando los momentos de mayor 'feeling' entre público y orador, con gritos de «Alcalde, alcalde».

En este punto, Antonio Muñoz ha defendido la capitalidad de Sevilla: «No voy a renunciar a que el Parlamento reconozca con una ley la capitalidad de Sevilla. No voy en contra de otras ciudades, pero lo reconoce el Estatuto, Sevilla es la capital de Andalucía».

La Agencia Española del Espacio y la designación de Sevilla como sede también ha sido uno de los hechos más repetidos esta mañana en el Pabellón de la Navegación, donde Muñoz ha defendido la ciudad como referente en industria espacial, turismo inteligente, políticas de igualdad, políticas de memoria histórica, cultura y lucha contra el cambio climático. «Es la hora de Sevilla», comparando este momento con los años previos a la Expo de 1992 por la importante inversión pública y privada en la ciudad. «No es tiempo de tristes, gafes ni meigas», ha concluido.