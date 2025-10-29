Suscríbete a
Andalucía eleva a nivel 1 el Plan de Riesgo por Inundaciones y envía el aviso Es-Alert en Huelva
Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias por el temporal de lluvia y viento

Patrimonio da luz verde a la restauración del cuerpo superior de la Giralda de Sevilla

La actuación sobre las siete partes que componen el remate del campanario de la Catedral supondrá la rehabilitación global de la torre

Lluvia de distinciones por la restauración de la Giralda

La Giralda, desde las cubiertas de la Catedral
La Giralda, desde las cubiertas de la Catedral

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha informado favorablemente sobre el proyecto de rehabilitación del cuerpo renacentista de la Giralda a fin de alcanzar la restauración global de la torre campanario de la Catedral de Sevilla, que el pasado año concluyó la fase de ... conservación de las cuatro caras de la caña almohade.

