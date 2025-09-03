Patrimonio autoriza restaurar la Capilla de los Estudiantes y la tercera fase de la Iglesia de la Anunciación La actuación en la capilla incluye un sótano para la instalación de equipamientos de climatización

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, adscrita a la Consejería de Cultura, ha informado favorablemente respecto al proyecto de rehabilitación de la capilla de la Universidad de Sevilla, conocida como capilla de Los Estudiantes, ubicada en el recinto declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) de la antigua Fábrica de Tabacos.

La restauración autorizada tiene por objeto la salvaguarda de este bien patrimonial, llevando a cabo las actuaciones necesarias para frenar su deterioro, como la reparación estructural, la evacuación de aguas pluviales, la impermeabilización de su envolvente, la reparación de los defectos ocasionados por la entrada de agua en el templo y en sus fábricas, la renovación de todas sus instalaciones, la ejecución de un sótano de instalaciones para alojar toda la maquinaria de climatización o la restauración de los elementos arquitectónicos, que con el paso del tiempo se han ido deteriorando, para que el edificio siga manteniendo e incluso mejorando sus valores espaciales, constructivos, materiales, estéticos e históricos.

Los trabajos se llevarán a cabo con materiales y técnicas compatibles con los originales, de acuerdo con los criterios contenidos en las cartas internacionales de restauración. En las remociones de terreno, necesarias para la ejecución del sótano de instalaciones, se llevará a cabo un control arqueológico de movimientos de tierra.

Asimismo, la Comisión Provincial de Patrimonio ha dado el visto bueno al proyecto de restauración y puesta en valor de las cuatro fachadas y la torre campanario de lglesia de la Anunciación de la Universidad de Sevilla. Esta intervención supone la tercera fase de la restauración integral del templo y seguirá la línea ya iniciada en las anteriores, según lo previsto en el Plan Director de conservación del edificio.

De esta forma, se continua con la eliminación de humedades y la recuperación y restauración de fachadas, incluida la principal y en donde se actuará sobre sus elementos singulares para completar la restauración de la parte envolvente de la Iglesia y recuperar el esplendor de la fachada de acceso.

El plan de ejecución contempla un detallado estudio con levantamiento en 3D de todos los elementos objeto de intervención y su entorno inmediato; otro de todas las instalaciones existentes en la torre campanario, así como un análisis morfológico, cualitativo y cuantitativo de materiales y técnicas constructivas; un levantamiento de patologías, identificación de agentes de deterioro y localización y extensión de daños.