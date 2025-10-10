Pastora Moreno: «La Universidad de Sevilla no debe ser una fábrica de parados»

Pastora Moreno, catedrática de Redacción Periodística de 55 años, está entre los siete candidatos a rector de la Universidad de Sevilla para las elecciones por sufragio universal ponderado que tendrán lugar el próximo 30 de octubre. Con su lema 'Únete al cambio', la aspirante desgrana ... los ejes de su programa y rechaza que, de momento, vaya a haber fusiones de candidaturas.

-¿Por qué quiere ser rectora de la Universidad de Sevilla?

-Siempre he tenido un compromiso con todo lo que hago. Me gusta mucho la vida académica y creo que tengo mucho que aportar al rectorado y cambiar la universidad. Los últimos años han sido un poco difíciles. Hay muchas actuaciones que no compartimos y hay un cierto bloqueo en general.

-¿Bloqueo?

-En la investigación, en la docencia, en la consolidación de plazas de profesores ayudantes, de Personal Docente Investigador (PDI), muchos mal pagados.

-Una de las principales quejas de los profesores es que dicen que están mal pagados

-Sí. Bien pagados no hay nadie, pero sobre, todo los que tienen plazas que no son de funcionarios. El alumnado se queja mucho. También en mi facultad, por ejemplo, no hay empleo. La empleabilidad hay que impulsarla mucho en facultades que no tienen.

-El 20 de los egresados de la Universidad de Sevilla se van porque no tienen un trabajo bien pagado, ¿qué le parece la fuga de talento?

-Me parece fatal. La universidad debe tener mecanismos para que el talento se nos quede y, si no tiene posibilidad de hacerlo, no puedes crear una fábrica de parados porque en algunas facultades es lo que se está haciendo.

-¿Algunas facultades son fábricas de parados?

-No exactamente, pero no hay empleo cuando los alumnos terminan. Nosotros llevamos en nuestro programa una asignatura que sea de 'formación de futuro', es decir, de formación profesional, donde te puedes dirigir para encontrar empleo de lo que has estudiado. Porque la universidad no debe ser una fábrica de parados, no es que lo sea. Las facultades de Ciencias tienen 100% empleo, pero no todas.

-Los universitarios que pasan por el extranjero dicen que otras universidades son más prácticas. Les enseñan, por ejemplo, a hacer un currículum, a moverse...

-En algunas carreras hay algo, pero es demasiado y poco. Y sobre todo ahora con la Inteligencia Artificial hay que fomentar mucho asignaturas de redes sociales, de Inteligencia Artificial en la mayoría de los ámbitos, porque eso es transversal y ocupa la mayoría de los estudios.

-¿La primera medida que impondría si llegara a ser rectora de la Universidad de Sevilla?

-Mejorar la empleabilidad. Me preocupa muchísimo. Hacer estudios de por dónde va la empleabilidad en las facultades. Hay facultades que tienen 100% de empleabilidad, pero hay otras que no tienen tanta empleabilidad. Consolidar al profesorado. Hay profesores que llevan diez años sin consolidar sus plazas. Mejorar la carrera docente.

-Y la gestión del actual rector, ¿qué le parece?

-Me parece que es manifiestamente mejorable. Hay muchas esquinas.

-¿Cuáles son esas esquinas?

-La consolidación del profesorado. Está previsto que haya un índice de jubilaciones enorme porque la generación del 'baby boom' está cerca de retirarse. Se espera cerca de un 40 por ciento de jubilaciones. No se van a cubrir esas plazas. La investigación está parada. Hay muchos asuntos que están parados. La falta de infraestructuras de las facultades es tremenda: hay dos facultades, Farmacia y Medicina, que hay que renovar.

-Parece que la Politécnica va a terminar, pero las otras...

-Nada. Ni siquiera han empezado. Esa sería otra de las cosas que empezamos pronto, porque está previsto que se encarezca muchísimo la construcción.

-Y el déficit, el agujero que tiene el rectorado, ¿qué le parece?

-No estamos seguros pero pensamos que es mucho mayor. Porque se ha incluido la venta de dos edificios que no están vendidos todavía. La Politécnica y Ciudad Jardín. Y ese dinero no está. Las facultades están dando clases en este momento. Son lugares que no están vendidos en la actualidad.

-La compensatoria es una de las cosas que más piden los universitarios, ¿Habría que implantarla en la Universidad de Sevilla?

-Sí, sí, totalmente. Nosotros lo llevamos en nuestro programa y lo repetimos continuamente. No entendemos por qué la compensatoria, que es uno de los aspectos que la Universidad de Sevilla tenía que haber implantado, no se ha hecho, porque no se aprobó en claustro. Los alumnos están muy enfadados a este respecto porque salen perjudicados con respecto a otras universidades que sí lo tienen. La compensatoria consiste en que si te queda una sola asignatura y sacas un 4, puedes aprobar si estás en cuarta convocatoria. Porque si no, te tienes que ir fuera a hacer otro plan de estudio.

-La Universidad de Sevilla en los rankings no sale tan bien parada.

-No. Está muy atrás. Nosotros tenemos que valorar la excelencia y buscarla. Y en estos momentos se dice está en el número 400 en los rankings. No podemos darnos por satisfechos solo con aparecer. Nos estamos quedando atrás en la Universidad de Sevilla, frente a otras, como por ejemplo, Granada. Ese ha sido de los motivos también que nos ha llevado a presentarnos, la modernización de la universidad. La Universidad de Sevilla en estos momentos se ha quedado obsoleta en muchos aspectos y hay universidades que nos están pisando los talones, como Valencia o Granada.

-¿Qué le parece que haya siete candidatos a rector?¿Habrá pactos?

-Es una oportunidad. El sufragio universal ha provocado una efervescencia porque es democracia y nos ha dado a todos mucha alegría y mucho ánimo para presentarnos. Pero siete candidaturas son muchas. Entonces puede pasar cualquier cosa. No sabemos exactamente.

-¿Hay conversaciones entre candidatos para hacer fusiones?

-Para nada. A mí no me ha hablado nadie, ni yo estoy dispuesta a hacer ningún tipo de pacto en este momento.

-¿Eso significa que en un futuro a lo mejor?

-No, nosotros vamos con nuestro equipo, nuestra candidatura. Pensamos que es una candidatura diferente, independiente, de renovación, de modernización, de transparencia, que no tiene ataduras políticas de ningún tipo.