Pastora Moreno: «La Universidad de Sevilla no debe ser una fábrica de parados»

La catedrática de Redacción Periodística cree que la Hispalense se ha quedado «obsoleta» y que le pisan los talones universidades como Granada o Valencia

Pastora Moreno, catedrática de Redacción Periodística en el Parlamento andaluz
Mercedes Benítez

Pastora Moreno, catedrática de Redacción Periodística de 55 años, está entre los siete candidatos a rector de la Universidad de Sevilla para las elecciones por sufragio universal ponderado que tendrán lugar el próximo 30 de octubre. Con su lema 'Únete al cambio', la aspirante desgrana ... los ejes de su programa y rechaza que, de momento, vaya a haber fusiones de candidaturas.

