Suscríbete a
ABC Premium

El partido entre el Betis y el Girona de este domingo se queda sin Policía Local

El sindicato mayoritario de los agentes avisa de que no habrá efectivos suficientes para el dispositivo en la Cartuja porque el Ayuntamiento no dispone de crédito para el pago de las horas extra

La falta de acuerdo con la Policía Local para el Plan de Navidad deja en el aire unos 70 eventos en Sevilla

Una patrulla de la Policía Local en los alrededores del Estadio de la Cartuja
Una patrulla de la Policía Local en los alrededores del Estadio de la Cartuja EMERGENCIAS SEVILLA
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La negociación que mantienen desde hace semanas el gobierno de José Luis Sanz y los sindicatos de la Policía Local a cuenta del pago de las horas extra atrasadas y la definición de la cobertura del Plan de Navidad vivirá mañana un nuevo hito ... que puede ser clave en el desarrollo de este diálogo. Para este domingo 23 de noviembre está previsto que el Real Betis dispute como local un partido de Liga contra el Girona en el Estadio de la Cartuja, un evento en el que se requiere de un despliegue importante de los agentes para regular el acceso de los aficionados y controlar el volumen de tráfico en el entorno del recinto deportivo que, en estos momentos, no cuenta con el número de efectivos suficientes para poder llevarse a cabo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app