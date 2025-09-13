Los parques del Tamarguillo y Miraflores reabren al público tras el brote de gripe aviar

El Ayuntamiento de Sevilla ha reabierto las puertas de los parques del Tamarguillo y Miraflores tras la aplicación del protocolo de la gripe aviar, tal y como ya hizo este viernes con el Parque de María Luisa. Según ha informado el Consistorio ... se han limpiado y desinfectado los estanques de la zona, reforzado la vigilancia, vallado zonas sensibles, controlado la recogida de aves y colocado cartelería informativa con recomendaciones al público.

Cabe recordar que en la mañana del sábado, apenas transcurridas unas horas de la reapertura al público del Parque de María Luisa, que estuvo cerrado desde el jueves por un posible brote de gripe aviar, han aparecido cuatro nuevas aves muertas en este recinto. Concretamente, han aparecido un pato, un palomo y dos patos cría muertos, que han sido retirados por personal del parque.

A pesar de que son más de tres aves las aparecidas muertas, el parque no ha vuelto a cerrarse por completo porque las lagunas donde estos animales se encuentran están balizadas, por lo que se ha optado por este cierre parcial y no total, tal y como contempla el protocolo que establece la Junta de Andalucía para estos casos.

En el Parque de María Luisa se hallaron a primeros de semana cinco patos muertos y un cisne, mientras que en los jardines del Alcázar, también reabierto, se localizaron los cadáveres de un pato y de un pavo real, así como otros tres pavos muertos en el patio de una guardería colindante al recinto monumental.

El Ministerio de Agricultura y Pesca ya ha registrado oficialmente casos de gripe aviar en el Parque de Miraflores, Parque del Tamarguillo y el Parque de María Luisa, además del detectado en los jardines del Alcázar.