Los parques y el cementerio de Sevilla cerrarán este miércoles por el temporal

Debido al aviso amarillo y naranja por fuertes lluvias y tormentas en la comunidad, el Ayuntamiento de Sevilla ha acordado cerrar preventivamente los parques de la capital hispalense y el cementerio municipal durante el miércoles.

El concejo sevillano ha creído oportuno cerrar estos ... lugares para evitar situaciones peligrosas provocadas por las tormentas y las fuertes rachas de viento previstas por la AEMET. A su vez, a través de sus redes sociales, piden extremar la precaución en los desplazamientos por el efecto «pantalla» al conducir y tener cuidado con los objetos que puedan desprenderse.

La alerta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) estará vigente desde esta madrugada hasta las 21 horas de la tarde de mañana. Asimismo, esta madrugada durante las 2.00 y las 4.00 horas de la mañana se registrará la mayor precipitación del día, llegando así a los 4 litros por metro cuadrado. Sin embargo, se registrar una suma total de prevén hasta 80 litros en 12 horas y 30 en una hora. Por otro lado, las peores rachas de viento se registran ya entrada la tarde, exactamente a las 16.00 horas, cuando las rachas de viento llegarán a su punto álgido alcanzando hasta los 78 kilómetros por hora. No obstante, se existirán fuertes rachas de viento durante todo el día, no solo a la tarde. 🔐Cierre preventivo de parques y Cementerio Municipal #29Oct #Sevilla

El @Ayto_Sevilla ha acordado al cierre preventivo de parques y el Cementerio Municipal, ante la previsión de lluvias y vientos en la ciudad de Sevilla durante el día de mañana miércoles #29Oct.@AEMET_Esp ha… pic.twitter.com/v73d15E4x8 — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) October 28, 2025 De este modo, la Feria del Libro, FELISE, no ha tenido más remedio que cancelar su actividad para este miércoles 29 de noviembre ya que, ante la notificación recibida por el CECOP, los Jardines de Murillo permanecerán cerrados durante el día de mañana

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Parques

Sevilla