Los parques y el cementerio de Sevilla cerrarán este miércoles por el temporal

El concejo sevillano ha creído oportuno cerrar estos ... lugares para evitar situaciones peligrosas provocadas por las tormentas y las fuertes rachas de viento previstas por la AEMET. A su vez, a través de sus redes sociales, piden extremar la precaución en los desplazamientos por el efecto «pantalla» al conducir y tener cuidado con los objetos que puedan desprenderse.
La alerta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) estará vigente desde esta madrugada hasta las 21 horas de la tarde de mañana. Asimismo, esta madrugada durante las 2.00 y las 4.00 horas de la mañana se registrará la mayor precipitación del día, llegando así a los 4 litros por metro cuadrado. Sin embargo, se registrar una suma total de prevén hasta 80 litros en 12 horas y 30 en una hora.
Por otro lado, las peores rachas de viento se registran ya entrada la tarde, exactamente a las 16.00 horas, cuando las rachas de viento llegarán a su punto álgido alcanzando hasta los 78 kilómetros por hora. No obstante, se existirán fuertes rachas de viento durante todo el día, no solo a la tarde.
