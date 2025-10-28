Suscríbete a
Los parques y el cementerio de Sevilla cerrarán este miércoles por el temporal

El temporal alcanzará hasta los 4 litros por metro cuadrado y rachas de viento de 78 kilómetros por hora

Sevilla entra en alerta naranja este miércoles por fuertes lluvias y tormentas: estas serán las peores horas y las zonas más afectadas

La clausura de los parques en Sevilla por las fuertes lluvias obliga a la Feria del Libro a cerrar este miércoles

Varias personas con paraguas por la calle Raúl Doblado

S.I.

Sevilla

Debido al aviso amarillo y naranja por fuertes lluvias y tormentas en la comunidad, el Ayuntamiento de Sevilla ha acordado cerrar preventivamente los parques de la capital hispalense y el cementerio municipal durante el miércoles.

El concejo sevillano ha creído oportuno cerrar estos ... lugares para evitar situaciones peligrosas provocadas por las tormentas y las fuertes rachas de viento previstas por la AEMET. A su vez, a través de sus redes sociales, piden extremar la precaución en los desplazamientos por el efecto «pantalla» al conducir y tener cuidado con los objetos que puedan desprenderse.

