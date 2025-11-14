Suscríbete a
La nueva línea 60 de Tussam que une Sevilla Este con el Hospital Macarena se estrena este lunes: todas las paradas, recorrido y horario

Los autobuses de la línea 60 comenzará a funcionar el próximo 17 de noviembre y permitirá a los vecinos de Sevilla Este y Parque Alcosa llegar al Hospital Virgen Macarena sin necesidad de transbordos

Tussam estrenará el 17 de noviembre la nueva línea entre Sevilla Este y el Hospital Macarena

Carolina Álvarez Álvarez

El lunes 17 de noviembre se pone en marcha una de las demandas históricas de los vecinos del Distrito Este en materia de movilidad: una línea directa de autobús entre Sevilla Este, Parque Alcosa y el Hospital Virgen Macarena.

El nuevo servicio de Tussam, ... que llevará el número 60, entrará en funcionamiento conectando de forma directa los barrios del este de la capital con el hospital de referencia para miles de sevillanos. Hasta ahora, este trayecto requería más de una hora y varios transbordos, algo que quedará atrás con la entrada en servicio de la nueva línea.

