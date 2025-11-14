La nueva línea 60 de Tussam que une Sevilla Este con el Hospital Macarena se estrena este lunes: todas las paradas, recorrido y horario

El nuevo servicio de Tussam, ... que llevará el número 60, entrará en funcionamiento conectando de forma directa los barrios del este de la capital con el hospital de referencia para miles de sevillanos. Hasta ahora, este trayecto requería más de una hora y varios transbordos, algo que quedará atrás con la entrada en servicio de la nueva línea.
Recorrido completo y paradas principales
La línea 60 irá desde la avenida de la Aeronáutica y finalizará junto al Puente de la Barqueta. Esto hará que sea posible el transbordo con líneas circulares interiores (C3 y C4) y exteriores (C1 y C2) y líneas transversales como la 3 (Bellavista-Pino Montano) y 6 (Gta. San Lázaro-Hospital Virgen del Rocío).
El trazado, de 27,6 kilómetros de longitud y con unas quince paradas por sentido seguirá con el mismo modelo de línea exprés que la LE o LN y discurrirá por las siguientes avenidas y calles:
Paradas de la nueva línea 60 de Tussam
Avenida de la Aeronáutica
Avenida de las Ciencias
Emilio Lemos
Séneca
Ciudad de Chiva
Secoya
Luis Uruñuela
Monte Sierra
Ada
Alcalde Manuel del Valle
Avenida de Llanes
Ronda de Pío XII
Doctor Marañón
José Díaz
Avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril
Puente de la Barqueta
De esta forma, el recorrido dará cobertura no solo a Sevilla Este y Parque Alcosa, sino también a zonas de San Pablo y Pío XII, facilitando la movilidad de miles de vecinos hacia el norte de la ciudad.
