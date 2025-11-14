La nueva línea 60 de Tussam que une Sevilla Este con el Hospital Macarena se estrena este lunes: todas las paradas, recorrido y horario

El lunes 17 de noviembre se pone en marcha una de las demandas históricas de los vecinos del Distrito Este en materia de movilidad: una línea directa de autobús entre Sevilla Este, Parque Alcosa y el Hospital Virgen Macarena.

El nuevo servicio de Tussam, ... que llevará el número 60, entrará en funcionamiento conectando de forma directa los barrios del este de la capital con el hospital de referencia para miles de sevillanos. Hasta ahora, este trayecto requería más de una hora y varios transbordos, algo que quedará atrás con la entrada en servicio de la nueva línea.

Recorrido completo y paradas principales La línea 60 irá desde la avenida de la Aeronáutica y finalizará junto al Puente de la Barqueta. Esto hará que sea posible el transbordo con líneas circulares interiores (C3 y C4) y exteriores (C1 y C2) y líneas transversales como la 3 (Bellavista-Pino Montano) y 6 (Gta. San Lázaro-Hospital Virgen del Rocío). El trazado, de 27,6 kilómetros de longitud y con unas quince paradas por sentido seguirá con el mismo modelo de línea exprés que la LE o LN y discurrirá por las siguientes avenidas y calles: Paradas de la nueva línea 60 de Tussam Avenida de la Aeronáutica

Avenida de las Ciencias

Emilio Lemos

Séneca

Ciudad de Chiva

Secoya

Luis Uruñuela

Monte Sierra

Ada

Alcalde Manuel del Valle

Avenida de Llanes

Ronda de Pío XII

Doctor Marañón

José Díaz

Avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril

Puente de la Barqueta Recorrido de la línea 60 de Tussam Tussam De esta forma, el recorrido dará cobertura no solo a Sevilla Este y Parque Alcosa, sino también a zonas de San Pablo y Pío XII, facilitando la movilidad de miles de vecinos hacia el norte de la ciudad. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ABC de Sevilla (@abcdesevilla) Horarios y frecuencia El servicio tendrá un horario de 7:00 a 22:00 horas los días laborables y de 9 a 22 horas los sábados. Su frecuencia de paso será de 16 minutos por la mañana y 24 minutos por la tarde. Tussam ha previsto ocho vehículos en hora punta, siete en horas valle y cinco por la tarde, lo que permitirá ofrecer unos 90 viajes diarios y 8.100 plazas disponibles cada día.

