Palmas Altas estrena nuevo viario la semana que viene

Este acceso norte al nuevo barrio de Isla Natura, de 1,3 kilómetros de longitud, viene a sumarse al viario que conecta la zona sur con la Avenida de Jerez en Bellavista

Sanz camina junto a otros responsables municipales
Ayuntamiento de Sevilla

S. D.

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en funcionamiento la próxima semana el nuevo viario construido de acceso norte a la zona de Palmas Altas. Se trata de un nuevo tramo de 1,2 km, que ha contado con inversión de unos 19 millones de ... euros y que permitirá conectar directamente dicha zona con la Avenida de las Razas.

