Una historia de sevilla

El paleocauce de Hispalis: un río bajo la calle Sierpes

Esta es la historia del río desaparecido de Sevilla, el brazo oriental del Betis que iba desde la Alameda hasta la Avenida de la Constitución y el Paseo de Cristina

Una historia de Sevilla

Hallazgo de un barco en la Plaza Nueva en 1981
Jesús Pozuelo

Antes de que existiese la Carrera Oficial, por la calle Sierpes pasaba un río. En la Sevilla romana, un brazo oriental del Baetis se internaba por la Alameda, descendía por Trajano y Amor de Dios y continuaba por el eje Sierpes–Tetuán hasta ... enlazar con Plaza Nueva y la actual Avenida. La topografía lo delata —la Cuesta del Rosario, la bajada de Entrecárceles o los desniveles de Chapineros y Chicarreros—, pero los hallazgos hablan aún más claro. En 1960, unas obras del Cine Imperial, en calle Sierpes, sacaron a la luz pilotes de madera y restos portuarios. En 1981, bajo la estatua de San Fernando en Plaza Nueva, apareció un barco a once metros de profundidad; y en 2015, bajo la Campana, salió a la luz un dique portuario construido con sillares de piedra alcoriza. Esta es la historia del río desaparecido de Sevilla.

