El paleocauce de Hispalis: un río bajo la calle Sierpes

Antes de que existiese la Carrera Oficial, por la calle Sierpes pasaba un río. En la Sevilla romana, un brazo oriental del Baetis se internaba por la Alameda, descendía por Trajano y Amor de Dios y continuaba por el eje Sierpes–Tetuán hasta ... enlazar con Plaza Nueva y la actual Avenida. La topografía lo delata —la Cuesta del Rosario, la bajada de Entrecárceles o los desniveles de Chapineros y Chicarreros—, pero los hallazgos hablan aún más claro. En 1960, unas obras del Cine Imperial, en calle Sierpes, sacaron a la luz pilotes de madera y restos portuarios. En 1981, bajo la estatua de San Fernando en Plaza Nueva, apareció un barco a once metros de profundidad; y en 2015, bajo la Campana, salió a la luz un dique portuario construido con sillares de piedra alcoriza. Esta es la historia del río desaparecido de Sevilla.

Trazado del eje del paleocauce

En la antigüedad, Sevilla era una ciudad rodeada de agua. Varios brazos del Betis la abrazaban, y uno de ellos —el brazo interior, al que hoy denominamos paleocauce— bordeaba la ciudad romana de Hispalis desde el norte hacia el suroeste, siguiendo un trazado que recorrería hoy la Alameda de Hércules, Amor de Dios-Trajano, Tetuán-Sierpes, Plaza Nueva-Plaza de San Francisco y el eje de la Avenida hasta desembocar en la zona del Cristina. A lo largo de ese eje se extendía una vaguada natural, abierta por la transgresión marina flandriense y suavemente inclinada desde la elevación del promontorio de la ciudad hacia el llano portuario.

El relieve urbano actual aún permite «leer» aquel paisaje sumergido. La diferencia de cotas entre el alto de la Plaza de la Pescadería (14 metros sobre el nivel del mar) y el eje de Sierpes (apenas 8,4) marca una pendiente de algo más del 2 %, suficiente para que el agua fluyera con lentitud hacia el suroeste. El mismo desnivel se repite entre el Patio de Banderas y la desembocadura del antiguo Tagarete, lo que confirma que el costado occidental de Hispalis fue, durante siglos, una auténtica ribera fluvial.

El cauce romano discurría pegado a la ciudad romana, pero no dentro de ella. Entre el talud del núcleo primitivo —la terraza pleistocena que ocupan el Salvador, San Isidoro y Santa María la Blanca— y la orilla navegable se extendía un corredor portuario de unos trescientos metros de anchura. Esa franja, que hoy abarcaría la Campana, Sierpes y parte de la Catedral, concentró almacenes, talleres y factorías, dando a Hispalis un frente marítimo interior y seguro, comparable al de otras ciudades fluviales del Imperio.

Durante el Alto Imperio, el brazo del Baetis se estabilizó en este trazado y apenas varió su curso. A su alrededor, la ciudad fue ganando estructura, muros y calzadas, pero el río siguió respirando junto a sus calles. De norte a sur, el meandro formaba una curva suave y previsible: su margen oriental era el de la propia Hispalis; el occidental, un área de humedales y barras de arena, donde más tarde se ubicarían los barrios de San Lorenzo, San Vicente, la Magdalena y el Arenal. Desde la Alameda hasta el Cristina duermen aún las arenas de ribera y los restos portuarios de la vieja Hispalis.

Recreación hipotética de la Colonia Hispalis con el paleocauce por su borde occidental y el Tagarete por la parte oriental j. p.

Hallazgos y huellas del paleocauce

Son varios los testimonios claros del paleocauce sobre el que se asentó la ciudad antigua. El primer hallazgo de este desaparecido brazo de río apareció en los años sesenta, bajo el antiguo Cine Imperial (donde estuvo la desaparecida Librería Verbo), en plena calle Sierpes. Durante unas obras se descubrieron varias hileras de estacas de madera hincadas sobre limos fluviales, perfectamente alineadas. Eran los restos de un embarcadero altoimperial: un sistema de palafitos y muelles de contención que fijaban la orilla del río y facilitaban las operaciones de carga y descarga fluvial. Aquellas maderas, documentadas afortunadamente gracias arqueólogo D. Francisco Collantes de Terán y al arquitecto D. José Galnares permitió su documentación, y aunque hoy desaparecidas, son una prueba directa de que el agua llegaba hasta el corazón de la ciudad.

En 1981, durante las obras de excavación del -desafortunado- metro en la Plaza Nueva, la tuneladora hizo descubrir una barca casi completa a once metros de profundidad. Medía siete metros de eslora y estaba acompañada de un ancla cuatro metros más abajo, la cual pudo pertenecer a otra embarcación diferente. Aunque el contexto estratigráfico la sitúa ya en época posterior —quizá altomedieval—, su hallazgo confirmó la pervivencia de un antiguo fondeadero interior donde el río se adentraba suavemente hasta los pies del foro romano. Los limos oscuros que la envolvían eran el propio paleocauce del Baetis.

Trabajos arqueológicos en las obras del Metro en Plaza Nueva en 1981 ABC

Tres décadas después, en 2014, un nuevo hallazgo vino a cerrar el círculo. En las catas previas al soterramiento de los contenedores de La Campana aparecieron, a unos cuatro metros de profundidad, los sillares de un potente muro romano del siglo I construido en opus caementicium y revestidos de piedra alcoriza de Carmona. Por su orientación y posición se interpreta como un dique, malecón o muelle del antiguo puerto. Sus materiales, confirman que el río discurría entonces por este eje y que el frente portuario de Hispalis se extendía desde La Campana-Encarnación hasta el Cristina.

¿Hasta cuándo estuvo en activo el paleocauce?

El brazo interior del Guadalquivir que bordeaba Hispalis siguió siendo navegable mucho después del final del Imperio. Los estudios geoarqueológicos muestran que durante los siglos I al IV el cauce mantuvo una relativa estabilidad, con suaves meandros y barras de arena junto al actual eje Sierpes–Plaza Nueva. A esa orilla se asomaban los muelles, almacenes y talleres del puerto. Los sedimentos hallados bajo estas calles —limos oscuros, arcillas y restos orgánicos— prueban que el agua seguía lamiendo los cimientos de la ciudad en plena Antigüedad Tardía.

La colmatación del canal fue un proceso lento, pero la prueba definitiva de su supervivencia llegó en 1981, cuando apareció la barca de madera de la Plaza Nueva. El análisis de radiocarbono realizado en el laboratorio de Oxford (ORAU) arrojó un resultado inequívoco: 947–1023 d. C. con una probabilidad del 95 %. En otras palabras, el cauce seguía vivo en el siglo X, en tiempos del califato de Córdoba. Aquella pequeña embarcación —construida en madera local, de unos siete metros de eslora— se hundió en el mismo lecho donde siglos antes atracaban los navíos romanos.

Pruebas de radiocarbono realizadas al maderamen del barco de la Plaza Nueva por la Universidad de Oxford. Libro: Sevilla Arqueológica (Beltrán Fortes)

Poco después, hacia 1022, al fin del Califato, el área fue reutilizada como necrópolis, lo que indica que el antiguo brazo fluvial había dejado de ser navegable. En el lugar donde los romanos cargaban ánforas y los andalusíes aún bogaban pequeñas barcas, comenzó a formarse el solar sobre el que siglos más tarde nacería la Plaza Nueva.

Restos del ancla encontrada en la Plaza Nueva en 1981. Se encuentra en los fondos del Museo Arqueológico Provincial de Sevilla

Y es así como terminó la historia de aquel brazo del Baetis, desaparecido bajo nuestros pies. Y es que, cuando caminemos por la Avenida de la Constitución, debemos imaginar que era allí, en ese viejo cauce del río, donde durante siglos se reflejaban los tejados de la vieja Hispalis en las noches de luna, como en un espejo, igual que se siguen reflejando las casas de la calle Betis en nuestro Guadalquivir. El río se secó, pero su memoria sigue permaneciendo bajo la ciudad. La pasada semana llovió torrencialmente y hubo zonas de Sevilla donde el paleocauce quiso recuperar su territorio perdido.

Recreación de la Colonia Hispalis con el paleocauce por su borde occidental. El cauce recreado corresponde a la Avenida de la Constitución ADM

Y fue desde allí, desde el paleocauce, desde donde partían los barcos comerciales hispalenses para llevar aceite de oliva de la Bética hasta las mismas orillas de Roma.

Pero esa es otra historia que contaremos más adelante.

