Los Pajaritos: millones de euros que no arreglan la realidad del barrio más pobre de España

Las administraciones públicas tienen puesto el foco en Tres Barrios desde hace años y presumen de llevar a cabo políticas de vivienda, urbanísticas y sociales a base de millones invertidos que no han logrado cambiar la dura realidad de esta zona. En total, ... casi once millones de euros llevan gastados en los últimos años. Sin embargo ni el Ayuntamiento de Sevilla ni la Junta de Andalucía han sido capaces de sacar a Los Pajaritos del podio de los barrios más pobres de España. El Gran Poder, con el traslado de la imagen del Señor hace ahora un año, trató de visibilizar y hasta denunciar una situación de la que realmente se avergüenza la clase política que no es capaz de encontrar el camino para resolver el problema estructural que padece esta zona de Sevilla.

Recientemente, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acordaron la creación de una comisión trilateral junto con el Ministerio de Política Territorial para negociar de forma directa los grandes asuntos pendientes de la ciudad, incluyendo el de estas zonas necesitadas de transformación social. Con esta mesa entre las tres administraciones se pretende establecer una hoja de ruta efectiva e ir de la mano en las medidas que sean competencia de cada una de ellas. MÁS INFORMACIÓN El año que cayó el muro

Las huellas del Gran Poder se agrandan en Tres Barrios: los voluntarios se duplican tras la presencia del Señor Tomando el pulso al barrio tras el paso del Gran Poder

Tomando el pulso al barrio tras el paso del Gran Poder CUANDO EL GRAN PODER ESTIRÓ EL MAPA No obstante, en el barro político municipal barrios como el Polígono Sur, Torreblanca con Los Pajaritos siguen siendo un arma arrojadiza. El candidato a la Alcaldía por el PP, José Luis Sanz, anunció la intención de crear una delegación de barrios de atención preferente, criticando la «dejadez» del gobierno municipal, que «aún no se sabe cuándo comenzarán las obras de rehabilitación de las viviendas municipales, que tiene que llevar a cabo Emvisesa, y, ni siquiera, se ha abierto la prometida oficina de información a los vecinos afectados». En este sentido, recordó que en abril se produjo la cesión a Emvisesa por parte de la Gerencia de Urbanismo de tres edificios situados en las calles Gavilán, Tordo y Estornino para que sea la empresa municipal la que asuma la regeneración y renovación de sus 144 viviendas. Sin embargo, «cinco meses después no están adjudicadas las obras de rehabilitación de las viviendas, y, por tanto, se desconoce cuándo podrían comenzar los trabajos». «A la espera de la Junta» El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, pone la pelota en el tejado de la Junta de Andalucía, y señala que está a la espera de que el Ejecutivo de Juanma Moreno resuelva las convocatorias de ayudas para la rehabilitación de los pisos de las barriadas de Los Pajaritos y Nazaret, la primera en el marco del programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) y la segunda incluida en los fondos europeos Next Generation, cuya gestión también depende de ella. En concreto, la primera fase de la rehabilitación de Los Pajaritos alcanzará a esos 144 pisos con una inversión de 6 millones de euros, y será cofinanciada por la Junta. Por otro lado, desde Emvisesa se han solicitado fondos Next Generation que servirían para complementar las actuaciones en materia de accesibilidad y reducción del consumo energético en las 144 viviendas de esa primera fase del ARRU, dado que esta convocatoria sólo atañe a una rehabilitación básica de los edificios. Esta comprende intervenciones sobre la estructura, las cubiertas, las fachadas y las instalaciones, así como la urbanización de calles. En paralelo, el Ayuntamiento, a través de Emvisesa, prepara una segunda fase que alcanzaría a las 284 viviendas restantes objeto de rehabilitación para realizar en todas ellas el mismo volumen de intervenciones que en la primera fase. La estimación es que esto puede suponer un coste de 32 millones de euros por lo que se trabaja ya en distintas líneas de financiación. Entre otras, de los fondos europeos Next Generation. Seis pilares para Tres Barrios En un informe elaborado por el Ayuntamiento de Sevilla se exponen los «seis pilares» que han centrado la estrategia del gobierno municipal desde que el PSOE accedió a la Alcaldía en 2015. Por un lado, a cobertura social para las familias necesitadas, en colaboración con las entidades sociales y ONG que trabajan habitualmente en esta zona y que fue fundamental durante los primeros meses de la pandemia. En cifras, el Ayuntamiento ha atendido a 11.000 familias, con una inversión de 2,2 millones de euros. Por otro, están los programas para impulsar la formación y las posibilidades de búsqueda de empleo entre los desempleados de la zona. Han sido dos millones de euros de los que se han beneficiado 4.500 personas. Se le suma la lucha contra el absentismo escolar de la mano de la comunidad educativa y las entidades sociales y ONG, así como las mejoras en los colegios de la zona; la dinamización social y cultural para propiciar la integración de la zona en la propia ciudad; las primeras promociones nuevas de viviendas públicas con realojos y la preparación de los proyectos que permitirán abordar las siguientes fases para la rehabilitación de Los Pajaritos; y los proyectos de obras de mejora y reurbanizaciones en la vía pública. En este sentido, la inversión pública municipal ha alcanzado los 6,6 millones de euros, repartidos así: en colegios (682.124,92 euros), mejoras en la vía pública (1.151.790,23 euros), microactuaciones en calles (250.000 euros), alumbrado público (244.855,28 euros) y en vivienda (4.254.208,98 euros).

