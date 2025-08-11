Suscríbete a
Óscar Puente incumple la normativa europea que obliga a la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla

El reglamento para el desarrollo de la red transeuropea de transporte entró en vigor en julio de 2024 y desde entonces el Gobierno no ha acometido actuación al respecto

El estudio informativo de la conexión ferroviaria entre Santa Justa y San Pablo que encargó el Ministerio acumula cinco meses de retrasos, mientras obvia el análisis que realizó la Junta de Andalucía sobre este proyecto

La estación de Santa Justa de Sevilla se queda pequeña tras 34 años de su inauguración

La opinión de Adriano: Disculpe el elogio señor ministro

Vista exterior de la estación de Santa Justa
Vista exterior de la estación de Santa Justa
Jesús Díaz

Hace un año y unos días se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento 2024/1679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, relativo a las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la ... red transeuropea de transporte. En dicho texto normativo se insta a los Estados Miembros a establecer conexión ferroviaria con los aeropuertos que soporten un volumen anual de tráfico de más de cuatro millones de euros (el de Sevilla superó con creces en 2024 los nueve millones de pasajeros). En cambio, un año después, el Ministerio que dirige Óscar Puente no ha acometido actuación alguna al respecto, incumpliendo lo marcado desde Bruselas y que supondría la unión vía ferroviaria entre los dos nodos principales de transportes de la ciudad: Santa Justa y San Pablo.

