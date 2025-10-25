Suscríbete a
De la misa la media

Un órgano salvador

Iglesia en Sevilla

Esto no debiera ser noticia, pero va siendo tan raro encontrar una misa en la que suene el órgano (no el electrónico ni el armonium, sino un imperial órgano de más de dos mil tubos) que los fieles deberían abarrotar el oficio dominical para deleitarse con la música

Misa en la Iglesia Colegial del Salvador
Javier Rubio

Misa en la Iglesia Colegial del Salvador

  • Fecha: 19 de octubre

  • Hora: 12.30 h.

  • Asistencia: unas 80 personas

  • Presidencia: Pedro Juan de Dios Álvarez Barrera

  • Ornato: cuatro ramos blancos y flores menudas flanqueando el sagrario

  • Música: de órgano a cargo de Miguel Ángel García

El órgano del Salvador suena de maravilla. Cuando los tubos más graves componían un trémolo, parecía que el suelo también temblaba mientras los agudos gorgoteos se elevaban gráciles y airosos hasta la cúpula, escapando de la ley de la gravedad: esa que dice que si ... la puerta de un monumento queda abierta, en seguida entrarán por ella los turistas ávidos y también los despistados (a un desavisado tuvo que pedirle el guardia que se descubriera). En la misa dominical de 12.30 en el Salvador es así.

