Un órgano salvador

El órgano del Salvador suena de maravilla. Cuando los tubos más graves componían un trémolo, parecía que el suelo también temblaba mientras los agudos gorgoteos se elevaban gráciles y airosos hasta la cúpula, escapando de la ley de la gravedad: esa que dice que si ... la puerta de un monumento queda abierta, en seguida entrarán por ella los turistas ávidos y también los despistados (a un desavisado tuvo que pedirle el guardia que se descubriera). En la misa dominical de 12.30 en el Salvador es así.

Esto no debiera ser noticia, pero va siendo tan raro encontrar una misa en la que suene el órgano (no el electrónico ni el armonium, sino un imperial órgano de más de dos mil tubos) que los fieles deberían abarrotar el oficio dominical para deleitarse con la música. El órgano sonó (salvo error o despiste de este cronista) en el introito, el kyrie, el ofertorio, el sanctus, la aclamación tras la consagración, la comunión y en la salida, con acordes de la 'Coral' de Beethoven. Una delicia.

Y sin cobrar mayor protagonismo que la liturgia, eso que tantas veces criticamos cuando parece que la celebración eucarística se supedita al lucimiento de los artistas. La música de misas incluye glorias y credos, pero con buen criterio se prefiere que lo rece la asamblea a que suene de fondo sin que nadie se atreva a seguir la música. El rector de la colegial sí se atrevió cuando el organista le daba paso a la hora de entonar la antífona del aleluya o la aclamación tras la consagración.

Por ese lado, ningún reproche. Por el lado de los lectores, sin embargo, convendría mejorar. El primer lector no acompañaba la antífona del salmo aunque fuera en voz baja y la asamblea hacía lo que ocurre en tal caso: extraviarse en la contestación. El segundo leyó a trompicones, falto de fluidez con un carraspeo que delataba cada nuevo obstáculo en la lectura como si Pablo le hubiera escrito por Whatsapp a Timoteo con frases entrecortadas y deslavazadas.

De la homilía diremos que fue larga, 17 minutos de reloj, aunque no se hizo plúmbea porque en realidad fueron dos prédicas en una y en ambas don Pedro Juan empleó un tono campechano y cercano que literalmente nos acercó a La Alicantina. La primera parte la dedicó a las misiones, que para eso era la jornada del Domund. Empezó recordando a su catequista doña Concha que añadía una quinta nota de la Iglesia -«una, santa, católica, apostólica y misionera»- y ensalzó la obra misionera de tantos españoles «que llevaron la lengua y la fe a tantos, hemos sido un gran país, aunque ahora pintemos poco diplomáticamente». Y hablando de notas, le concedió «sobresaliente cum laude» a los fieles sevillanos por ser de los que más aportan al Domund.

La segunda parte de la prédica la dedicó propiamente a explanar las lecturas del día con un lenguaje a la pata la llana para que todo el mundo lo entienda: «El juez del Evangelio, yo no sé dónde le habrían dado el título, hacía lo que le daba la gana e imagino que pondría la mano por debajo a la hora de hacer justicia cogiendo el sobre», dijo a modo de introducción.

Luego levantó el vuelo y enfrentó al pueblo fiel con el tiempo reservado a la oración en contraste con el que se dedica «al móvil, a ver la televisión o a leer el periódico». «¿Qué estaba haciendo el Señor en la cruz con los brazos levantados al Padre?, ¿contando chistes u orando, pidiendo por nosotros, dando su vida, rezando al Padre por nosotros, ojo al dato, muriendo por nosotros para resucitar».

«Que cada uno piense cómo es su oración, cuánto tiempo debería, cada uno tendrá que retratarse y ver si es una oración intensa o estoy haciendo la lista de la compra o pensando que en media hora me voy al bar», dijo antes de rematar con una anécdota que el cardenal Bueno Monreal solía decir a los seminaristas recordando que cada noche, al acostarse, se despojaba de los problemas de los curas y de la diócesis al quitarse la cruz pectoral para retomarlos otra vez por la mañana: «Y nosotros, ¿entramos a la oración con los problemas propios o nos despojamos de ellos para orar?».

La misa concluyó con un avemaría a la fernandina talla de la Virgen de las Aguas, vestida de celeste inmaculista. Después pudo la asamblea ir en paz y guerrear los batallones de turistas para admirar el templo, ahuecado todavía más para acoger las notas que Miguel Ángel García lañaba en el órgano.