Only YOU celebra su primer aniversario en Sevilla por todo lo alto: «Es un hotel con estilo propio»

Only You Hotel Sevilla celebra su primer aniversario

Altas prestaciones y calidad, pero sobre todo, «estilo propio». Estas son las palabras que ha usado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para definir al hotel Only YOU Sevilla, que cumple su primer aniversario. Así, el antiguo hotel Ayre fue sometido a una profunda rehabilitación para elevar la categoría del establecimiento hotelero. Con esta operación, el Grupo Palladium pudo traer a la capital hispalense esta línea de negocio enfocada al turismo de lujo.

El turismo de lujo en Sevilla

Un turismo de lujo que también defendió el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que estuvo presente el acto. «Con esta remodelación, el Grupo Palladium contribuye a esa búsqueda de un modelo turístico de calidad», afirmó el primer edil. Asimismo, Sanz destacó el papel que juega Sevilla como «tercera ciudad más visitada de España», con sus «cuatro millones de visitantes y ocho millones de pernoctaciones».

El regidor sevillano también quiso poner en valor la planta hotelera de la ciudad. En este sentido, Sanz detalló que Sevilla cuenta con «73 establecimientos de cuatro estrellas y 14 de cinco estrellas». Además, está previsto que en 2025 se abran «otros cinco hoteles» de esta categoría. Estos datos, a juicio del alcalde, responden a ese objetivo del Gobierno local de promover ese «turismo de calidad».

Only YOU Sevilla, un hotel «querido»

El presidente del Grupo Palladium, Abel Matutes –hijo del exministro de Asuntos Exteriores entre 1996 y 2000–, agradeció a Juanma Moreno, a José Luis Sanz y al consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, su asistencia a este primer aniversario de Only YOU Sevilla. «Es un hotel que siempre he querido», reconoció el empresario hotelero, quien se refirió a sí mismo como un «andaluz frustrado». Este catalán de nacimiento confesó durante el acto que «Andalucía me encanta y me inspira algo diferente».

Juanma Moreno recogió el guante ante tanto halago a la región. «Me consta que apuestas por Andalucía, que disfrutas aquí», comentó el jefe del Ejecutivo andaluz antes de bromear: «Solo falta que traigas la sede social y terminamos de cerrar el círculo», afirmó entre risas. Entretanto, Moreno tendió la mano a Matutes y le recordó que el suyo es un «Gobierno cercano, un Gobierno amigo» y le animó a seguir invirtiendo en el resto de provincias de Andalucía.