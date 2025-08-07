La ONCE bate su récord de ventas en Sevilla tras 118 millones de euros en premios repartidos a lo largo de 2024 De cada 100 euros ingresados por la venta de sus productos de juego, 56,2 euros vuelven a los ciudadanos en forma de premios

El Grupo Social ONCE ha vuelto a superarse un año más con otro récord histórico en términos de ventas de sus loterías, premios repartidos, empleo creado e inversión social generada en la provincia de Sevilla en el último ejercicio, según los datos que recoge el Informe de Valor Compartido 2024 presentado hoy por el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet. Las ventas de los productos de loterías sociales, seguras y responsables de la ONCE generaron unos ingresos de 210,95 millones de euros en la provincia de Sevilla, que suponen un incremento de un 10,85 por ciento sobre el año anterior que ya había marcado otro histórico.

Esto se ha traducido en 118,63 millones de euros en premios repartidos a lo largo de 2024 en Sevilla. De cada 100 euros ingresados por la venta de sus productos de juego, 56,2 euros vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 32,1 se destinan principalmente a retribuir la labor de nuestros vendedores, resto de trabajadores y gastos de gestión, y los 11,7 euros restantes van dirigidos a inversión social para personas ciegas y con otras discapacidades. Las loterías responsables de la ONCE son el motor de un modelo de gestión segura y social que somete sus productos a los controles y estándares más severos de la Asociación Mundial de Loterías (WLA) o la Europea de Loterías (EL).

Y cuenta con un Programa Marco de Juego Responsable, que fija compromisos y otorga seguridad al consumidor, así como con un plan especial de protección de menores, además de impulsar investigación e iniciativas al respecto. Más empleo, más atención social 2024 fue también un año excelente en términos de creación de empleo, con 434 puestos de trabajo creados por el Grupo Social ONCE en la provincia, que cuenta así con un total de 3.645 trabajadores, de los que 1.443 son vendedores, todos ellos con discapacidad. Del total de la plantilla, más del 45 por ciento son mujeres y el 60 por ciento tienen alguna discapacidad.

La inversión social generada por el Grupo Social ONCE en Sevilla ascendió a 19,54 millones de euros, dirigidos a la atención directa de las personas ciegas o con discapacidad visual grave y a programas de solidaridad con otros colectivos de personas con discapacidad. El año pasado 188 personas se afiliaron a la ONCE en Sevilla, que ya cuenta con 3.744 personas ciegas o con discapacidad visual grave en toda la provincia, de los que 193 son personas con sordoceguera que recibieron 4.986 horas de mediación a través de los profesionales de la ONCE.

En el ámbito educativo, el pasado curso escolar 458 estudiantes de todas las etapas educativas recibieron la atención directa de los profesionales de la ONCE en colaboración con los de la Junta de Andalucía. Durante 2024 se tramitaron 1.532 solicitudes de adaptación bibliográfica para usuarios de Sevilla y se usaron 314 equipos tiflológicos. Además, 164 sevillanos se beneficiaron de las ayudas al bienestar social que otorga la Organización. Y además, la ONCE organizó un total de 393 actividades de animación sociocultural y deportiva en la provincia. En el ámbito del voluntariado, 489 sevillanos y sevillanas recibieron la atención del servicio que presta la ONCE para su acompañamiento en la vida diaria gracias a 171 voluntarios que prestaron 6.200 servicios personalizados y realizaron 9.810 horas de voluntariado.