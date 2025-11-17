Suscríbete a
Y parece que fue ayer... LAS LEGISLATURAS DE LA EXPO

2. Olivencia desaparece a empellones y un pabellón ignífugo es pasto de las llamas

«Jacinto Pellón rehuía a los medios de comunicación, lo que convertía en misterioso todo lo que sucedía en la Isla de la Cartuja, en un momento en que buena parte de las copiosas inversiones en infraestructuras derribaban los muros que la apartaban de la ciudad»

Incendio en el Pabellón de los Descubrimientos en febrero de 1992
Andrés Ollero

La crisis acabó estallando erigiéndose en hombre fuerte Jacinto Pellón, procedente de Cantabria y poco conocedor del ambiente local, aunque notablemente expeditivo y nada dado al diálogo. El mismo no tuvo empacho en suscribir tal relato en alguna de las -por él nada deseadas- comparecencias ... parlamentarias que le obligué a soportar. Nos expresó en Comisión: «Les voy a decir que yo me incorporé a una Expo que estaba muy verde. Hay cosas que se olvidan, y hacen ustedes referencia de vez en cuando a cosas de las que a uno le resulta muy difícil hablar; por muchas cosas, entre otras, por educación, discreción y buenas maneras, si ustedes creen que las tengo -algunas tengo-. Yo me incorporé a la Expo porque había un lío allí, llevaba dos años y no se hacía nada». «Si yo fui a la Expo fue porque había que poner aquello en orden, ya que la Expo no se hacía».

