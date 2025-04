O'Kean sobre los ERE: «El fraude es un hecho pero se ha iniciado una envolvente o narrativa para que la gente crea otra cosa»

José María O'Kean Alonso imparte clases de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de cuya Facultad de Ciencias Empresariales fue decano. Ha ocupado diversos cargos académicos en las Universidades de Cádiz, Sevilla y Huelva y fue director de la ... sede en Sevilla de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Investigador del pensamiento económico y autor de numerosos libros, acaba publicar el último, titulado '¿Una nueva crisis? Inflación, malestar e incertidumbre'.

-¿Qué opina de las leyes de «memoria histórica» y «memoria democrática»?

-Creo que hemos hecho mal en volver a sacar la Guerra Civil. Y en utilizarla contra el adversario político como un mecanismo de ataque, cuando todos tenemos entre nuestros antepasados víctimas de los dos bandos. Todo esto nos ha enfrentado a los españoles y no le veo mucho sentido volver a esto.

-¿Es la batalla del relato?

-Se quiere reescribir la historia de la Guerra Civil, pero no de forma objetiva, sino desde el extremo opuesto al que nos llegó a través de la dictadura. Y si no aceptas esta visión, eres un fascista. España es un país endiablado porque sólo ponemos encima de la mesa lo que nos divide, nunca lo que nos une. Y si no encontramos elementos en común, cada uno va a ir a lo suyo.

-El Tribunal Constitucional le ha dado un vuelco judicial al fraude de los ERE, cifrado en más de 680 millones de euros por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo. ¿Cree que el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE andaluz conseguirán darle la vuelta al relato de lo que ocurrió, como se hizo con la amnistía a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017?

-Estamos entrando en esa teoría de que no importa la verdad sino lo que yo cuente como verdad que, además, se trata de imponer como el relato oficial. En España está pasando que si mañana el presidente dice esto, todos sus ministros dicen eso; y si mañana dice lo contrario, todos sus ministros dicen lo contrario. Y lo justifican, además, tanto el sí como el no. Yo a mis alumnos no les puedo explicar un modelo y al día siguiente defender un modelo contrario. Me perderían el respeto. Y está pasando que le estamos perdiendo el respeto a los políticos. Es un relato que asombra. Es objetivo que con los ERE se ha producido una malversación de caudales públicos, aunque se pueda discutir quiénes fueron los responsables. El fraude está claro pero se ha iniciado una envolvente o narrativa para que la gente crea otra cosa.

-¿Podemos perder el respeto también a la Justicia?

-Resulta desconcertante que los jueces que nombra un partido siempre digan blanco y los que nombra otro digan, por el contrario, negro. Debería haber casos en los que todos estuvieran de acuerdo, los de un lado y los de otro.

-¿Por qué cree que se ha agudizado tanto en España en los últimos años esta lucha por el relato?

-En Economía, como explico en mi libro, se llama «política de señales», que es lo que hacen los bancos centrales. Lo importante no es lo que tú hagas sino lo que dices que vas a hacer. Y diciendo lo que vas a hacer, la gente ya reacciona como si lo hubieras hecho. En otro contexto, es lo mismo: lo importante no es lo que ha ocurrido sino lo que la gente crea que ha ocurrido. Ahora se va a montar la narrativa, una envolvente para que la gente crea esto.

-Y parece que hay otra a la vista con algunos medios de comunicación digitales críticos con el Gobierno

-Es verdad que hay quien mete muchos bulos y que ahora cuesta diferenciarlos, pero la prensa amarilla ha existido siempre.

-¿Y quién va a juzgarlos y etiquetarlos como prensa amarilla o «pseudomedios»?

-Está claro: el presidente del gobierno. Mi vida profesional la he dedicado ser principalmente un observador de las cosas. Y lo que observo ahora es muy desconcertante. Pero todo me encaja en los fenómenos del hiperindividualismo, las generaciones y el olvido de las mayorías por darle un posicionamiento mayor a las minorías.

-¿Y qué va a pasar?

-No lo sé. Es posible que nos aburramos y volvamos al mecanismo más sensato y más lógico. Pero los que están en ese mecanismo más sensato no están haciendo nada por favorecer eso. Estamos buscando contrastes y por eso mucha gente se está yendo a los extremos.