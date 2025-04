O'Kean: «El PP ha entendido lo que es Andalucía, donde mucha gente no quiere competir, y por eso no ha entrado aquí como Milei»

El catedrático, economista y escritor sevillano José María O'Kean Alonso imparte clases de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde 1997. Se formó como investigador visitante en la John F. Kennedy School of Government de la Harvard University ... y fue decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Olavide desde su creación en 1997 hasta 2003, además de vicerrector de Fundaciones de esta Universidad hasta 2007. Ha ocupado diversos cargos académicos en las Universidades de Cádiz, Sevilla y Huelva y fue director de la sede en Sevilla de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Investigador de la coyuntura macroeconómica, el impacto económico de las TICs y la economía de la información, entre otras muchas materias, acaba de publicar el libro '¿Una nueva crisis? Inflación, malestar e incertidumbre' (Conecta).

-Su último libro lo ha titulado con una pregunta: ¿Cuál es la respuesta?

-En el libro se dibujan varios escenarios posibles y una nueva crisis inflacionista es una de ellas. Pero a medida que lo iba escribiendo, ha ido cambiando el entorno porque han ido pasado muchas cosas y todas muy rápido en este último año. En todo caso, no tengo buenas sensaciones.

-El Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés después de dos años de subidas y lanzado el mensaje de que la inflación está más o menos controlada.

-Sí, pero parece que ya se ha arrepentido y que no los va a volver a bajar en septiembre, como tenía previsto. Se pensaba que todo estaba controlado pero no está claro. Creo que el Banco Central esperó mucho a iniciar la subida de tipos, aunque esa subida suave que emprendió quizá fuera una opción menos mala que una subida brusca, más radical, que habría parado la economía y producido una recesión del 1 o el 2 por ciento en el PIB.

-Dice que no tiene buenas sensaciones en este momento pero el presidente del Gobierno y la ministra de Hacienda asegura que la economía española va como un cohete...

-Si fuera como un cohete, la convergencia con Europa sería rápida. Es verdad que vamos bien, si atendemos a los datos de PIB y las exportaciones. Y no creo de ninguna manera que vayamos a ir a una situación de inflación alta estable, lo que los economistas denominamos inflación anclada.

-Dice en sus charlas e intervenciones en televisión que las dos políticas que hacen que la economía crezca y que los precios bajen son la política de rentas y la política estructural. ¿Cómo se están abordando estas políticas desde el Gobierno de España?

-Esas son las dos políticas que pueden hacer que la economía crezca en el campo de la oferta porque en el de la demanda existen otras, pero están muy condicionados por la Unión Europea y el Banco Central. Mejorar la productividad con reformas sería lo más conveniente para poder crecer y también habría que procurar que el aumento de rentas se ajustara para no provocar subidas de márgenes y, por tanto, más inflación. En este último campo observo que los sindicatos y la patronal no se hablan y que hay bastante malestar de los empresarios con el Ministerio de Trabajo.

-¿Qué ha pasado con los fondos Next Generation?

-Se confiaba en que estos fondos articularan un cambio en la actividad productiva pero están focalizados en determinadas cosas y no está llegando de una forma generalizada al tejido productivo. Y en España seguimos creciendo gracias principalmente a sectores como el turismo o la hostelería que generan empleos de poco valor añadido y salarios bajos, con lo que no sube la renta per capita.

-¿Observa muchas diferencias entre la política económica del PP en Andalucía y la que realizó el PSOE durante los casi 40 años que gobernó la región?

-No hay muchas diferencias, aunque es verdad que los empresarios se sienten más escuchados que antes y se han bajado algunos impuestos, lo que empieza a atraer algunas inversiones de fuera. Hay que tener en cuenta que en la primera legislatura al nuevo Gobierno le cogió la pandemia y era un gobierno de dos partidos, que era más complicado. En cualquier caso, creo que ya es hora de que hagan un planteamiento más activo de la mejora de la productividad y de afrontar el problema de la vivienda y de la formación de los trabajadores.

-¿Se esta haciendo algo por cambiar esa cultura de la «paguita» de la que se acusaba al PSOE durante sus casi cuatro décadas en el poder?

-Mi impresión es que no. La gente que tiene asimilada esta cultura no parece dispuesta a abandonarla y el coste político por acabar con ella sería demasiado alto en votos. La gente quiere mantener esa situación y vota al que está.

-O sea, que esa forma de clientelismo político simplemente ha cambiado de partido.

-Pienso que sí. El PP no ha querido romper con eso y llegar al poder de la forma en que Milei lo hizo en Argentina. Ha entendido lo que es Andalucía porque lo cierto es que mucha gente en Andalucía no quiere competir. Y España tampoco. Queremos vivir como estamos.

-Esto es bastante descorazonador. Los políticos deberían guiar a los ciudadanos para hacerlos mejores.

-Sí, pero es que los ciudadanos son los que votan. Y la cuenta de resultados de los políticos son las elecciones. Ha habido pocos líderes que se hayan atrevido a cambiar las cosas: Felipe González y Adolfo Suárez, en España, aunque se vieron ayudados por épocas con una gran dinámica de cambio en la sociedad. Y Kohl en Alemania con la reunificación. Y por supuesto, Angela Merkel, a la que echamos de menos en toda Europa.

-El paro en Andalucía es muy alto, en torno al 19 por ciento. Y, sin embargo, muchos empresarios no encuentran mano de obra para contratar. Y no sólo en el campo o en el sector de la hostelería.

-Es que en España hay demasiados incentivos para permanecer en el paro durante algún tiempo. Aunque algunos puedan considerarse razonables en periodos como la pandemia, hay actualmente tantas ayudas y subvenciones que a la gente no le compensa trabajar de camarero ganando poco más que el salario mínimo.

-¿Y si se subieran los sueldos?

-Entonces subirían los precios y nos meteríamos en más inflación y en pérdida de competitividad. Si España se convierte en un país caro, los turistas dejarán de venir.

-Lo que se ha puesto muy cara es la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad.

-Sí. Y también está pasando que los jóvenes quieren vivir en las grandes ciudades, especialmente en el centro, que es donde los precios han subido más. Los jóvenes de mi generación sabíamos que eso no era posible y que al principio teníamos que irnos fuera y que poco a poco lograríamos acercarnos al centro o donde queríamos. Ahora todo se quiere conseguir mucho más rápido. Antes sabíamos que nuestro máximo nivel de renta se alcanzaba con 50 ó 52 años, y ahora se quiere tener con 28.

-¿Los jóvenes de ahora no tienen esa tolerancia a la frustración de la que gozaban sus padres?

-No. Pero es que también los hemos educado de una forma diferente. Los baby-boomers han educado a sus hijos para que no sufran, les han dado las llaves del coche y del apartamento de la playa para que se vayan con su novia o novio. O les han dejado dormir en su dormitorio del hogar paterno. Y eso no pasaba antes. También es verdad que los llamados millennial han pasado varias crisis económicas muy duras.

-Los pisos turísticos han encarecido los alquileres en determinadas zonas de las grandes ciudades españolas. ¿Qué haría usted para frenar esta proliferación de licencias y aumento de precios?

-Creo que habría que establecer unas tasas o algo por el estilo para igualar los precios a los de los hoteles.

-¿Está a favor de la tasa turística en Sevilla?

-¿Por qué no? Las hay en muchas ciudades de todo el mundo. Lo que no podemos hacer es poner tasas muy altas que disuaden al turismo porque sería contraproducentes. Sevilla es pura sensación pero a esa sensación no le damos valor. Poner una tasa turística es darle valor a la ciudad.

-¿Es partidario de poner un tope al 10 por ciento de viviendas turísticas en cada barrio de Sevilla, como pretende el Ayuntamiento?

-Creo que hay que ir tanteando y viendo cómo se reparten por la ciudad. Y las que se eliminen podrán dedicarse al alquiler residencial y los precios bajarán. Porque se está creando un malestar en contra de estas viviendas y de un turismo desordenado.

-¿Puede acabar en una especie de turismofobia?

-Yo percibo en la ciudad, no solo en el centro donde vivo, un cierto malestar con el turismo, como que se nos ha ido un poco de las manos. Sería bueno ordenar esto antes de que vaya a más este malestar.

-Hay cada vez más empresarios que prefieren contratar a personas mayores de 40 años, y no sólo en bares. ¿Por qué cree que puede ser esto?

-La generación que yo llamo del éxito tiene entre 40 y 55 años. Luego tenemos los millenial y los centennial. Hay un cambio muy importante entre la generación del éxito, que se sacrifica por la empresa, echa horas en el trabajo y practica la cultura del esfuerzo, y entre los millennial, que a las tres de la tarde tienen que estar en su casa. Y desconectan del trabajo y se conectan a Internet. Es normal que muchas empresas prefieran contratar a gente que se implique más y crea en la cultura del esfuerzo y no quiera saber nada de los millennial. Se han producido unos cambios enormes y en muy poco tiempo. Y quizá nos hayamos pasado un poco de rosca con algunos de estos cambios y quizá por eso están volviendo los partidos nacionalistas y de ultraderecha.

-¿Cree que el auge de la ultraderecha se debe a ese deseo de recuperar ciertas tradiciones que ya no se respetan?

-Es que a mucha gente, incluida gente muy joven, no le gusta lo que está viendo. Entre que el modelo genera muchas desigualdades económicas, con gente que gana mucho dinero y muchísima con el salario mínimo; entre que mucha gente joven no ve posibilidades de futuro; entre que hay gente que se siente agredida porque la sociedad no le deja ser como le gustaría ser; veo a mucha gente que vota a la ultraderecha porque le plantea unos principios mucho más estables y rígidos para vivir.

-¿Le parece una reacción lógica?

-Sí. Los movimientos hacia la ultraderecha son lógicos y no los vamos a parar. Lo que me extraña más es que no haya habido más movimientos radicales a la izquierda, al menos en España. Da la sensación de que sus mensajes son contra los que está reaccionando la ultraderecha. La idea progresista de la sociedad que ha lanzado la izquierda parece haberse descontrolado y la gente está reaccionando votando al otro extremo. Y creo que esto es ya imparable.

-En Francia, Holanda e Italia, sí...

-Y Trump está en Estados Unidos. Es una tendencia global. Se ha producido este exceso y la mayoría de la gente quiere corregirlo y los partidos conservadores no son capaces de hacerlos. Y se vota al extremo. La derecha no quiere ir contra ese progreso del que hablo porque teme que le tachen de ultraderecha y la gente que la votaba la está abandonando para irse al extremo porque mucha gente no está de acuerdo con esos nuevos valores.

-¿Esto puede tener que ver con esa preponderancia política y mediática que se le concede a determinadas minorías?

-Es posible. Y que la mayoría diga que está muy bien defender a las minorías pero «¿y qué pasa con nosotros?». Hemos estado lanzando líneas hacia determinadas minorías, que tienen sus derechos y está bien, pero la gran mayoría se ha encontrado indefensa. Creo que las minorías han ido imponiendo su narrativa y ese relato a la gran mayoría no le convence. Y los partidos conservadores no han sido capaces de ir contra ese relato.

-¿El fenómeno Alvise irá a más o se desinflará?

-Alvise ha introducido una nueva metodología en los mensajes políticos: Internet. Y esa va a ser la política del futuro: youtubers, influencers. Y eso va a arrastrar a mucha gente joven. Y no se ve tampoco por la izquierda a nadie que utilice esa metodología. Sin hacer nada Alvise ha sacado 800.000 votos.

-La inmigración ilegal se ha multiplicado por dos en España en lo que va de año. ¿Teme que pueda ocurrir aquí lo que ha pasado en Francia?

-Creo que en España no tenemos una invasión cultural, como se ha producido allí con el mundo islámico. En Francia hay muchos guetos.

-¿Y no pueden crearse aquí en el futuro?

-Hasta ahora esa inmigración ha sido de paso hacia el norte de Europa. Porque buscan países más ricos. Quizá tener la renta per cápita más baja pueda tener algo positivo. La mayoría no se quiere quedar aquí.