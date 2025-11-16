Las obras del tranvibús a Sevilla Este llegan el jueves a la calle Laraña con la segunda fase de los trabajos

Avanzan las obras de ampliación del tranvibús que conectará la plaza del Duque y Sevilla Este. El Ayuntamiento dará comienzo este jueves 20 de noviembre a la fase 2 de los trabajos entre el tramo del Duque y la estación de trenes de Santa ... Justa ampliando los cortes de tráfico ya existentes entre la Campana y Martín Villa hasta la calle Laraña.

La principal novedad es que, a partir de este 20 de noviembre, el tramo de la calle Laraña comprendido entre el aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes y la plaza de la Encarnación estará cortado al tráfico rodado, permitiéndose únicamente el acceso a dicho parking.

El tráfico general quedará limitado hasta la plaza del Cristo de Burgos, permitiéndose el acceso hasta la Encarnación sólo para carga y descarga, los vados autorizados, los del aparcamiento de la calle Imagen y los servicios públicos.

Mientras dure el cierre al tráfico de la Campana, las calles Javier Lasso de la Vega, Santa María de Gracia, Orfila, Cuna, Goyeneta y Francisco de Pelsmaeker quedarán en «fondo de saco» y sólo podrán acceder a las mismas los residentes. En ese sentido, se habilitará un paso provisional a través del cajón de obras desde la calle Orfila a la calle Cuna para que las personas que viven en estas calles puedan llegar a sus hogares.

Asimismo, queda suprimido el aparcamiento de motos en la calle Orfila, y también la zona de carga y descarga. Esta segunda fase de las obras obliga a crear un nuevo itinerario de carga y descarga para los vehículos que deban acceder al mercado de la Encarnación, que recorre perimetralmente las Setas desde la calle Imagen por la puerta oeste del Mercado, la cara norte, que da a Regina, la cara este, que da a Alcázares, con la salida de nuevo por la calle Imagen.