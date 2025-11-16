Suscríbete a
Las obras del tranvibús a Sevilla Este llegan el jueves a la calle Laraña con la segunda fase de los trabajos

Continúan las labores que comenzaron en la Campana en septiembre y que permitirán que el bus de tránsito rápido (BTR) vaya desde la estación de Santa Justa hasta la plaza del Duque

Obras del tranvibús en Kansas City el pasado verano
Obras del tranvibús en Kansas City el pasado verano

Avanzan las obras de ampliación del tranvibús que conectará la plaza del Duque y Sevilla Este. El Ayuntamiento dará comienzo este jueves 20 de noviembre a la fase 2 de los trabajos entre el tramo del Duque y la estación de trenes de Santa ... Justa ampliando los cortes de tráfico ya existentes entre la Campana y Martín Villa hasta la calle Laraña.

