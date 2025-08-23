Las obras del tranvibús al Duque comenzarán por la calle Imagen: árboles y sin el mamotreto del Antiqvarium

Las obras de ampliación del tranvibús desde la estación de Santa Justa a la plaza del Duque comenzarán previsiblemente en septiembre. El primer tramo que se levantará finalmente será la calle Imagen, a pesar de que a priori iba a comenzar por el extremo contrario. ... La Gerencia de Urbanismo ha ajustado el cronograma de las obras para garantizarse que no afectará a la Semana Santa, dada la importancia de la Campana como inicio de la Carrera Oficial. Desde el Consistorio tienen claro que esta intervención no puede solaparse con el paso de las cofradía en 2026, hasta el punto de que los pliegos del contrato indican que la adjudicataria debe «entregar el uso habitual, sin obstáculos y perfectamente transitable, de la zona que va de la Puerta Osario a la Plaza del Duque, entre las 00 horas del martes previo al Domingo de Ramos y las 24 horas del martes posterior al de Resurrección».

Según ha podido saber ABC, la reurbanización de Imagen, entre San Pedro y las Setas de la Encarnación, supondrá la transformación completa de este ensanche diseñado a mediados del siglo XX para ganar mucho más espacio peatonal. La Gerencia pretende eliminar de una vez el mamotreto que se colocó de acceso a la galería del Antiqvuarium: una instalación acristalada que se colocó para la inauguración del Metropol Parasol en 2011, que sirve para cubrir una escalera que baja a los restos arqueológicos hallados bajo la plaza de la Encarnación. Esta estructura supone un obstáculo para los viandantes y para la propia estética de la calle, y es por ello por lo que el Ayuntamiento tiene la intención de eliminarlo.

Asimismo, la reurbanización de la calle Imagen supondrá la transformación estética más destacada de todo este proyecto, que abarca desde Ponce de León al Duque, con una inversión de ocho millones de euros.

La 'nueva' Imagen

Urbanismo va a introducir otras mejoras en el proyecto. Al igual que con el mamotreto del Antiqvarium, se van a plantar más árboles de los previstos en el proyecto, donde se cifraban diez ejemplares en total.

La calle Imagen contará con un pavimento de adoquín de Gerena similar al de la calles Laraña y Martín Villa. La intención de la Gerencia es renovar al completo el diseño actual de esta vía carente de uniformidad, en la que se presentan grandes espacios de asfalto, acercas con desniveles y hasta aparcamientos en superficie que urgen de una actuación integral. Para empezar, las aceras ganarán más metros de superficie, lo que obligará a limitar los carriles a un máximo de dos. Se elimina también la isleta que hay que en la confluencia con la plaza del Cristo de Burgos, que pasará a ser un espacio peatonal con la citada sombra de los árboles. También se ampliará la zona delantera de la portada de la parroquia de San Pedro y se conservarán varios aparcamientos que pasarán a ser en línea para reducir su extensión.

Los vehículos que vengan desde la calle Doña María Coronel podrán seguir accediendo al aparcamiento de Santa Ángela de la Cruz, una calle en la que Emasesa tiene previsto actual a corto plazo para su reurbanización.

Como ya avanzó ABC el pasado mes de julio, el Ayuntamiento ha adjudicado las obras a la empresa Eiffage, que acometerá la reurbanización posteriormente del resto de este eje: Ponce de León y Almirante Apodaca; y, más allá de la Encarnación, todo el tramo que va hasta el Duque por Laraña, Martín Villa y la Campana.

Será, junto a la del Eje Central -ésta última aún pendiente de la aprobación de Cultura-, la mayor reurbanización prevista en Sevilla, que continuará también a la Concordia y la Gavidia.