Las obras del tranvibús al Duque comenzarán por la calle Imagen: árboles y sin el mamotreto del Antiqvarium

La Gerencia ha tenido en cuenta la Semana Santa para comenzar la reurbanización completa en este tramo a partir de septiembre y no por la Campana

La transformación del eje Campana-San Pedro de Sevilla: plataforma única, adoquín de Gerena y dos carriles

La calle Imagen, en su configuración actual
La calle Imagen, en su configuración actual ABC
Javier Macías

Javier Macías

Las obras de ampliación del tranvibús desde la estación de Santa Justa a la plaza del Duque comenzarán previsiblemente en septiembre. El primer tramo que se levantará finalmente será la calle Imagen, a pesar de que a priori iba a comenzar por el extremo contrario. ... La Gerencia de Urbanismo ha ajustado el cronograma de las obras para garantizarse que no afectará a la Semana Santa, dada la importancia de la Campana como inicio de la Carrera Oficial. Desde el Consistorio tienen claro que esta intervención no puede solaparse con el paso de las cofradía en 2026, hasta el punto de que los pliegos del contrato indican que la adjudicataria debe «entregar el uso habitual, sin obstáculos y perfectamente transitable, de la zona que va de la Puerta Osario a la Plaza del Duque, entre las 00 horas del martes previo al Domingo de Ramos y las 24 horas del martes posterior al de Resurrección».

