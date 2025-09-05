Las obras de la Sala Santa Inés se reanudarán en 2026 con el 48 por ciento ya ejecutado La idea es que acoja una selección de piezas del Museo Arqueológico mientras dure su cierre por su proyecto de rehabilitación y reforma

Al 48,32 por ciento de ejecución. Así se quedaron las obras promovidas por la Consejería de Cultura para remozar la Sala Santa Inés, enclavada en la céntrica calle Doña María Coronel, y adecuarla como sede de una selección de piezas de la colección del Museo Arqueológico de Sevilla, actualmente cerrado para su rehabilitación integral; cuando la empresa adjudicataria del contrato, la constructora Díaz Cubero, solicitó la rescisión del mismo en el contexto de su quiebra, lo que ha obligado a la Administración andaluza a promover una nueva contratación, con vistas a reanudar los trabajos ya en 2026.

Ese detalle figura en los pliegos del nuevo contrato promovido por la Consejería de Cultura, para la redacción del proyecto de terminación de estos trabajos inicialmente encomendados a la empresa Díaz Cubero por 682.079,18 euros, IVA incluido, e iniciados en diciembre de 2022 con un plazo máximo de ejecución de siete meses y medio.

En un marco en el que el Museo Arqueológico Provincial, de titularidad estatal pero gestión autonómica, comenzó a ser desalojado en 2020 para su demandada obra de renovación y reforma integral; la actuación planteada en la céntrica Sala Santa Inés, encuadrada en el recinto del Real Monasterio homónimo de Madres Franciscanas, fundado en el siglo XV; está destinada a que este espacio también protegido como bien de interés cultural (BIC) acoja una selección de piezas de la colección del centro museístico, mientras el mismo permanezca cerrado.

Y es que entretanto, la colección de más de 700.000 piezas del Museo Arqueológico de Sevilla permanece depositada en el Centro Logístico del Patrimonio Cultural de Andalucía, ubicado en las antiguas Naves del Tabaco de La Rinconada.

Empero, la quiebra y liquidación de la empresa Díaz Cubero, encargada de la adecuación de la Sala Santa Inés de la Consejería de Cultura para tal fin, ha dificultado sobremanera este proyecto paralelo al de la renovación del Museo Arqueológico Provincial, cuyas obras siguen adelante.

En concreto, la empresa habría solicitado la rescisión del contrato en marzo de 2024, es decir unos 15 meses después de iniciar los trabajos, que tenían un plazo máximo de ejecución de siete meses y medio; y después de que le hubiesen sido abonados 329.593 euros del presupuesto total de 682.079 euros por el que le fueron encomendadas estas obras, que estaban a un grado de ejecución del 48,32 por ciento al momento de su suspensión.

En ese marco, el nuevo contrato promovido por la Consejería de Cultura para la redacción del proyecto de obras de acabado de la adecuación de este espacio señala que «la necesidad de adecuar el espacio expositivo de la sala de exposiciones Santa Inés a una sede expositiva para las colecciones del Museo Arqueológico mientras dicho museo se encuentra en obras continúa vigente».

Por eso, es necesaria la «redacción de un proyecto de terminación que concluya las partes de las obras parcialmente ejecutadas siguiendo el proyecto inicial de obras de reforma parcial del espacio expositivo»; así como la inclusión en el mismo de «actuaciones concretas referidas a la instalación de extinción contraincendios»; una vez «detectadas las necesidades durante la ejecución de la obra, ya que sin la ejecución de las mismas es incompatible la apertura al público del inmueble».

La redacción de este nuevo proyecto de terminación de las obras, en cualquier caso, definirá los trabajos a ejecutar en la sala expositiva, toda vez que según manifestaba públicamente en marzo la propia consejera de Cultura, Patricia del Pozo, los planes pasarían por intentar licitar en 2026 las nuevas obras, que serían reactivadas como ha sido señalado a partir de un grado de ejecución del 48,32 por ciento. En principio, la previsión es que el importe de licitación ronde los 575.000 euros, que se suman a los 329.593 ya pagados.

Eso sí, sobre los planes de entrada en servicio de este espacio como sede temporal de una selección de piezas del Museo Arqueológico, para lo cual han sido anunciadas diferentes fechas ya superadas en el marco de los contratiempos ya señalados; pesa la pretensión de que durante 2027 sea promovida la reapertura del citado museo con su colección incluida, por la finalización de su rehabilitación y reforma.