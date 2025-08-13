Las obras del puente del Centenario de Sevilla sólo están al 68% de su ejecución tras casi dos años de retrasos

El puente del Centenario, que lleva en obras desde el verano de 2021 para la ampliación de cinco a seis carriles, está al 68 por ciento de ejecución, a pesar de que ya acumula casi dos años de retrasos. Así lo ha informado en la tarde de este martes la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa sobre los buenos datos del aeropuerto de Sevilla y en la que se recogía por dentro del texto un balance, no tan positivo, de las inversiones estatales en la provincia.

En dicho comunicado, el Gobierno saca pecho de la inversión realizada en 2024, «el mayor volumen de inversión pública» de los últimos quince años con licitaciones por valor de más de 270 millones de euros, aunque luego esas licitaciones no se traduzcan el desarrollo de las obras, como sucede con uno de los tramos de la SE-40, el Valencina-Salteras, adjudicado en marzo y sin arrancar.

La Subdelegación del Gobierno destaca entre otros proyectos la rehabilitación y ampliación del puente Centenario, que presenta un 68% de ejecución y cuya finalización está prevista para finales de 2026. Lo que no recoge la nota es que las obras arrancaron en verano de 2021 con un plazo de ejecución de aproximado de dos años, teniendo que estar terminado el proyecto para ganar un carril más en 2023, por lo que el retraso acumulado va camino de los dos años.

Asimismo, la obra acumula un sobrecoste económico superior a los cuarenta y dos millones de euros, cuando su presupuesto inicial rondaba los ochenta. Desde el Gobierno se achaca a la guerra de Ucrania y el encarecimiento de los materiales. Esta obra sobre la única ronda de circunvalación que cuenta Sevilla actualmente en funcionamiento al completo es trascendental para la movilidad de la capital andaluza.

En los últimos meses ha sido noticia por otras cuestiones ajenas al desarrollo del proyecto. El proyecto del Centenario aparece recogido en varias ocasiones en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre las mordidas que presuntamente giraban en torno a los socialistas José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, los dos primeros eran hombres de confianza del presidente, Pedro Sánchez. Este informe de la UCO, de casi quinientas páginas, hizo dimitir a Santos Cerdán de su cargo orgánico en la cúpula de Ferraz, como mano derecha del presidente.

Sobre otros proyectos, la Subdelegación del Gobierno aborda la ronda de circunvalación SE-40, cuyas obras arrancaron en mayo de 2007 con la promesa de tener sus 77 kilómetros en servicio, como muy tarde, en 2012. El Gobierno de Sánchez ahora habla de 2030, lo que supondría una media de construcción de tres kilómetros al año desde su inicio.

Según el subdelegado, Francisco Toscano, la SE-40 «avanza con el desbloqueo del cruce sobre el Guadalquivir y el desarrollo del arco noroeste, con más de 217 millones de euros en tramos licitados o en ejecución», pero la realidad es que no hay ningún tramo en obras.

Al respecto de la AP-4, con un proyecto de ampliación pendiente, el Gobierno asegura que afronta un plan integral de 268 millones de euros que incluye la construcción de un tercer carril y la remodelación de enlaces estratégicos. De momento, se ha habilitado durante algunos días de agosto un parche de tres kilómetros provisionales a la altura de Las Cabezas.