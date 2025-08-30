Las obras en el polideportivo de Rochelambert incluyen la reforma de sus salas y piscina

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes, continúa su hoja de ruta de planificación y ejecución para renovar y modernizar los centros deportivos de Sevilla, un plan que cuenta con una inversión de casi 12 millones de euros, además de 15 millones destinados a «proyectos a la espera de licitación», y en el que se enmarcan las obras que se están acometiendo en el Centro Deportivo Rochelambert.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha visitado los trabajos del centro, que incluyen la reforma de las salas polivalentes, el cambio de pavimentos y luminarias, y la ampliación de una de ellas para trasladar la que era oficina de técnicos, que bajan a la planta baja. Allí se abrirá una puerta al exterior para atención a los ciudadanos.

También se abren huecos para ventanales en las fachadas de dichas salas polivalentes para dotarlas de mejor iluminación natural y ventilación. Por otro lado, en la cubierta se ha previsto el refuerzo de la lámina de PVC del perímetro.

En el ámbito de la piscina, se realizará un tratamiento mediante cepillado e imprimación de toda la estructura de madera de la piscina. En la zona exterior de la cubierta de la piscina, se realizará una mejora de los pavimentos y de la recogida de aguas perimetral a la cubierta de la piscina.

Por su parte, el primer edil ha señalado que la hoja de ruta del gobierno municipal pretende «mejorar los centros deportivos» e invertirá «para que todos los distritos de Sevilla tengan instalaciones deportivas al nivel que merecen los sevillanos«.