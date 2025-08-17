Las obras de la Plaza Nueva de Sevilla empezarán en septiembre sin interferir en Navidad y Semana Santa

Las obras para remodelar la Plaza Nueva, tras los trabajos preliminares llevados a cabo en la solería del entorno de la estatua de San Fernando, comenzarán en septiembre. La intervención ya ha sido adjudicada, cuenta con un presupuesto que supera los 4,5 millones y un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que finalizarán en la primavera de 2027. No obstante, el desarrollo de esta actuación no interferirá en dos de las celebraciones más importantes de la ciudad como son la Semana Santa y la Navidad.

«Las obras se irán ejecutando pensando, evidentemente, en la Semana Santa, para que cuando llegue las molestias sean las menos posibles», ha afirmado el alcalde, José Luis Sanz (PP), en declaraciones a Europa Press. «Este es otro de los problemas que tiene esta ciudad a la hora de hacer obras, que tiene unos tiempos muy concretos. No puedes interferir con la Semana Santa, ni la Feria en alguna zona, y la Navidad hay que respetarla».

Al respecto, el alcalde ha aprovechado para pedir perdón a los sevillanos por las molestias que están ocasionando todas estas actuaciones. «Aviso de que quedan muchas obras porque vivimos en una ciudad que llevaba muchos años abandonada, donde no se acometían actuaciones importantes en la ciudad, como es el caso de la calle Zaragoza, donde Emasesa ya recomendó en un informe intervenir allí hace 27 años», ha abundado el regidor sevillano.

La fase previa de este importante proyecto integral, que se inició en octubre del pasado año, se centró en la trama central de mármol y cuadrículas de chinos que delimitan a ambos lados el monumento del Rey Santo.

Diseño de la actuación

Finalizada esta intervención, se habrá redimensionado el espacio central, recuperando su dimensión original y ampliándolo de los 88 x 48,07 metros a los 105,7 x 59,45 metros, utilizando mármol blanco, gris y rojo. Sobre el mármol blanco de Macael elegido se aplicará un tratamiento superficial que facilite la limpieza y que actúa como protector antimanchas, hidrófugo y oleófugo. Fruto de esta actuación, aumentará el espacio central de mármol.

Asimismo se actuará en las redes de saneamiento y abastecimiento para solucionar unos problemas de encharcamientos en el espacio central y bajo los enchinados. Respecto a la red de alumbrado público, se ha propuesto una nueva instalación para el alumbrado monumental de la fachada del Ayuntamiento y de la escultura ecuestre de San Fernando.

En lo que al arbolado se refiere, se ha planteado trasplantar cuatro palmeras que no mantienen la simetría de la composición y completar las líneas de plátanos y de naranjos, plantando once nuevos plátanos y cuatro nuevos naranjos en total.

La intención del Gobierno local es que todos los elementos tengan una unidad de estilo para recuperar la imagen historicista que tuvo en su día la Plaza Nueva. De este modo, el proyecto contempla bancos de fundición en gris forja para el interior de la plaza, que sustituirán a los actuales de base de granito gris y asiento y respaldo de madera.

Asimismo, está previsto que se instalen dos pérgolas, que se instalarán en otra fase, en los extremos norte y este de la plaza, «que funcionarían como lugar de estancia y que recordarían en su diseño a los quioscos de música que antaño tuvo la plaza», y dos fuentes de agua potable accesibles.

La zona de carga y descarga se desplazará hacia la calle Madrid, tras el hotel, mediante una plataforma única en todo el ámbito que permita incorporar una zona de aparcamiento para carga y descarga en cordón.