Las obras del parque del Prado en Sevilla avanzan hacia la futura 'Ciudad de los Niños'

El alaclade de Sevilla, José Luis Sanz, visita las obras del parque del Prado de San Sebastián

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este jueves la tercera fase del plan integral de renovación del parque del Prado de San Sebastián, una actuación desde el Gobierno municipal apuntan lleva hacia «una ciudad más accesible, verde y adaptada a la infancia». Esta nueva fase se centra en la zona junto a la Avenida de Carlos V y dará continuidad a las dos anteriores, ya concluidas, que han recuperado áreas degradadas del parque.

Con un presupuesto total de más de 1,8 millones de euros, «las cuatro fases de este proyecto convertirán al Prado en un espacio de referencia para el paseo, el ocio familiar y la convivencia en pleno corazón de Sevilla», han indicado Sanz.

La tercera fase incluye la retirada de la actual solería, muy deteriorada, y su sustitución por adoquines de hormigón bicapa sobre solera. También contempla la recolocación y sustitución de peldaños de granito en mal estado en la escalinata del lateral del parque, así como la reposición de losas en bancos y zonas aledañas a la fuente.

«Estamos recuperando uno de los grandes parques históricos del centro de Sevilla, devolviéndolo a los sevillanos como espacio de encuentro, ocio y juego para todos», ha afirmado el alcalde durante la visita.

Las dos primeras fases ya ejecutadas han permitido mejorar la accesibilidad, eliminar el albero en mal estado y resolver problemas de encharcamiento. Se han pavimentado caminos con materiales drenantes, reestructurado rampas, ampliado alcorques, reparado escaleras afectadas por raíces, y restaurados elementos de granito y mobiliario urbano.

Junto a esta renovación física, el Prado albergará en el primer semestre de 2026 la futura Ciudad de los Niños, un espacio lúdico y educativo especialmente diseñado para la infancia, con juegos inclusivos y tematización inspirada en la historia de Sevilla. Este proyecto, en fase de redacción, contará con un presupuesto cercano al millón de euros y será accesible desde todos los barrios gracias a su ubicación estratégica junto al metro, tranvía y red de autobuses.

«La Ciudad de los Niños hará del Prado un lugar único, referente en España, donde todos los niños, con independencia de sus capacidades, podrán disfrutar en igualdad», ha asegurado Sanz.

Esta actuación forma parte del Plan Local de Infancia y Adolescencia de Sevilla 2023-2027 y se alinea con los compromisos internacionales en defensa del derecho al juego, promoviendo entornos seguros, saludables y sostenibles para el desarrollo de la infancia.