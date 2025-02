Diez grandes obras que Fomento financió cuando no tenía dinero para los túneles de la SE-40

El proyecto de los túneles de la SE-40 ha estado 21 años esperando el apoyo financiero del Gobierno central. El 30 de junio de 2001 el Ejecutivo de José María Aznar aprobó la Declaración de Impacto Ambiental que recomendaba construir un túnel para que ... la futura autovía salvase el río Guadalquivir. Ese día se puede considerar como el punto de partida de un proyecto vital para el desarrollo de la capital andaluza y su área metropolitana. Pero el dinero nunca llegó. La pasada semana el Ministerio de Transportes enterró definitivamente esta idea -a pesar de que las obras llevan adjudicadas desde 2009 y las constructoras contratadas habían adquirido incluso una costosa tuneladora- al apostar por un puente que no será realidad hasta dentro de varios años. La decisión de hacer un viaducto contradice el informe inicial, presenta complicaciones logísticas y supone un gran impacto visual a la entrada misma de la marisma, pero se adopta por motivos básicamente económicos, ya que costará menos de la mitad que los túneles. Esta resolución ha sido el último ejemplo de la cicatería con la que todos los gobiernos que han dirigido España en estos quince años, con Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez como presidentes, han tratado a una obra estratégica para Sevilla.

El argumento recurrente tanto con el PSOE como con el PP ha sido la falta de disponibilidad económica. Pero en este mismo periodo de tiempo desde el Ministerio se acometieron importantes obras que demuestran que, más que fondos, lo que faltó fue la orden política para dar prioridad a los túneles de Sevilla. El dinero que tenía que haber hecho realidad el paso bajo el Guadalquivir acabó en otros lugares de España. A continuación se recogen diez grandes proyectos para los que el Gobierno central sí tuvo fondos:

1 BARCELONA 3.700 millones de euros AVE Barcelona-Figueres

En enero de 2013 se inauguró con todo boato la línea de AVE Barcelona-Girona-Figueres, tras años de obras. Se trataba de un tramo de 131 kilómetros cuya construcción requirió una inversión superior a los 3.700 millones de euros (sin incluir las obras de adecuación de las estaciones de Sants, Gerona y Figueras-Vilafant). Catalunya hacía realidad así su sueño de conectarse con Francia mediante alta velocidad y ancho internacional

Al igual que ocurría con la SE-40, el proyecto incluía un túnel que despertó una gran polémica al temer que afectara a la cimentación de la Sagrada Familia. Finalmente los técnicos avalaron la obra, que se ejecutó en solo 16 meses con una tuneladora bautizada como Barcino. La galería acabó de perforarse en julio del 2011 cumpliendo los calendarios y sin problemas técnicos. También fue clave el paso por la ciudad de Girona, que se realizó con otra tuneladora, Gerunda, mediante dos túneles que quedaron horadados en julio del 2011. Una tercera perforadora, Montcada, abrió el paso bajo el municipio homónimo. Otro punto destacable es el tramo de Montmeló, en el que el tendido ferroviario quedó integrado también mediante dos túneles.

2 MADRID 1.072 millones de euros Túnel de Chamartín a Puerta de Atocha

El pasado mes de julio se puso en servicio el nuevo túnel en ancho estándar entre las estaciones de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y Madrid-Puerta de Atocha, así como el nuevo acceso sur de alta velocidad a la capital. Esta nueva infraestructura, llevada a cabo por Adif Alta Velocidad, requirió una inversión total de 1.072 millones de euros y permite descongestionar el tráfico de entrada y salida a Madrid, así como conectar las líneas de alta velocidad del norte de España con las del este y sur, facilitando el establecimiento de servicios pasantes y evitando transbordos en la capital y potenciando la vertebración territorial.

3 MADRID 6.185 millones de euros Terminal 4 de Barajas

La construcción de la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas es una de las grandes obras de infraestructura en la capital de España. Tenía un prespuesto inicial de 4.500 millones de euros, pero el coste definitivo del nuevo edificio y su campo de vuelo, sumadas todas las actuaciones y partidas, ascendió finalmente a 6.185 millones. El desvío en la inversión se debió principalmente al mayor costes de las expropiaciones y los intereses por demoras en los pagos, según admitió la propia empresa Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). La inversión en medio ambiente y desarrollo sostenible superó los 300 millones de euros, lo que incluye el aislamiento acústico de 13.600 viviendas de doce municipios del entorno del aeropuerto. Fue inaugurada por Rodríguez Zapatero el 3 de mayo de 2007. Barajas encara ya una nueva ampliación, con un presupuesto inicial de 1.600 millones de euros. El proyecto que prepara incluye la unificación de las actuales terminales 1, 2 y 3 y la ampliación de la T4 y su satélite para optimizar el funcionamiento general. Las instalaciones se remodelarán por completo y aglutinarán en un único nodo las zonas de recogida de equipaje, facturación y seguridad. Para Barajas el Ministerio no tiene carencias presupuestarias.

4 LEÓN-ASTURIAS 3.845 millones de euros Variante de Pajares

La variante de Pajares es un tramo de la línea de alta velocidad León-Asturias. Pasa bajo la Cordillera Cantábrica, salvando el desnivel entre ambas comunidades autónomas, y acogerá tráfico de alta velocidad y mercancías en una misma línea. Este nuevo trazado pertenece al futuro Corredor Atlántico. Cuenta con una longitud total de 49,7 kilómetros, en la que destaca el túnel de Pajares, uno de los más largos del mundo. Gracias a esta infraestructura, se podrá salvar el difícil paso de Pajares, que históricamente ha complicado la comunicación entre Asturias y León. Las obras se iniciaron en 2005 y la fecha estimada de finalización era 2010, pero diversas complicaciones fueron retrasando el proyecto y todavía no se ha podido inaugurar, aunque los trabajos están finalizados en lo que toca a la plataforma y montaje de vía. También están adjudicados todos los contratos necesarios para la puesta en servicio, y se ha conectado la variante con la línea Venta de Baños-Gijón tanto por el lado leonés como por el asturiano. Hace apenas díez días se activó la alta tensión en la línea, lo que permitirá las primeras pruebas. La inauguración oficial está prevista para mayo de 2023.

5 PAÍS VASCO-GALICIA 2.186 millones de euros Autovía del Cantábrico

La autovía que recorre el norte de España -desde Guipúzcoa a Galicia- ha recibido un constante goteo de inversiones con todos los gobiernos que han decidido las inversiones en el país durante el siglo XXI, lo que permitió inaugurar medio centenar de tramos solo desde 2001 a 2015, unos años en los que no había dinero para los túneles de la SE-40. La complicada orografía de la Autovía del Cantábrico ha requerido requerido de complejas obras de ingeniería civil, incluyendo numerosos viaductos y túneles.

6 BARCELONA 6.300 millones de euros Plan de Rodalies

En diciembre de 2020 el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, presentó en Barcelona el Plan de Rodalies de Cataluña 2020-2030, el equivalente a la red de Cercanías. Esta actuación, ya en marcha, contempla más de 6.300 millones de euros de inversión «para dar respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía de Cataluña». Los objetivos del plan, según la información del Ministerio de Transportes, son reducir los tiempos de viaje, mejorar la puntualidad y el confort, la accesibilidad, la capacidad de transporte y la intermodalidad de la red para crear un sistema de transporte atractivo, digital, que ponga a las personas en el centro de todas las actuaciones. Mientras Ábalos paralizaba el proyecto de los túneles de la SE-40 y daba marcha atrás, ordenando un nuevo informe para decidir entre esta solución o el puente, su Ministerio cerraba actuaciones por valor de 4.622 millones de euros para este Plan de Rodalies -más de la mitad del presupuesto total- antes de 2025. De 2018 a 2020 el Mitma ya había licitado más de 675 millones de euros en la mejora de la infraestructura ferroviaria de Cercanías. El plan incluye una compra milmillonaria para nuevos trenes para Rodalies, después de una década sin ser renovados.

7 BARCELONA 920 millones de euros Estación de AVE La Sagrera

Si en 2009 se adjudicaron a sendas UTE las obras de los túneles de la SE-40, apenas un año más tarde se hizo lo mismo con las de la segunda estación de AVE en Barcelona, un sueño del Ejecutivo catalán. Los túneles sevillanos cayeron pronto en el olvido, pero la estación siguió adelante. Sobre el Ministerio de Transportes recae la mayor parte del coste del proyecto, y de hecho el propio Ministerio participa en el denominado Consorcio Sagrera Alta Velocidad, junto con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. El que haya otra estación de AVE plenamente operativa -la de Sants- no ha frenado la ejecución de este ambicioso proyecto. El pasado mayo, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, visitaba las obras, que se han ejecutado en aproximadamente en un 60 por ciento y cuya finalización está prevista para el año 2025. La Sagrera tendrá un coste total de 920 millones de euros, según datos aportados por la ministra, de los que ya se han gastado 540. Cuando esté a pleno rendimiento verá pasar a unos 50 millones de pasajeros al año. Sánchez subrayó entonces que cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez tomó posesión, en 2018, había «muchos deberes administrativos pendientes» y aseguró que, a partir de esa fecha, «el ritmo de trabajo se ha acelerado, y así seguirá siendo en los próximos meses». Para Sevilla, el trato del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido completamente diferente.

8 ALGECIRAS-GIRONA 23.363 millones de euros Corredor mediterráneo

El Corredor Mediterráneo es una importante infraestructura ferroviaria (el conjunto de vías, traviesas, catenarias y todo lo necesario para permitir que los trenes circulen a través de ellas) inacabada, con más de 20 años de retrasos acumulados en sus obras. Se trata de una doble plataforma en ancho internacional y con alta velocidad que discurrirá desde la frontera francesa hasta Algeciras, uniendo ciudades tan importantes como Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Málaga y conectándolas a su vez con el resto de Europa. La idea de un corredor ferroviario es anterior a 2011 pero fue entonces cuando se concretó su trazado, se dio un coste estimado y la Unión Europea lo declaró prioritario y le dio apoyo financiero. La demanda de una conexión por tren con el resto del continente existe desde, al menos, 1990, pero entonces faltó presión civil y política en un país con una red de transporte de concepción radial. Hasta 2018 el Ministerio había dedicado ya a este proyecto 14.224 millones de euros. Durante el V Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo que se celebró en noviembre del pasado año, la actual ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció que en 2026 las obras que conectarían Almería con la frontera francesa estarían finalizadas y, en un horizonte más cercano, que los siguientes hitos estarían finalizados en 2023.

9 BILBAO 420 millones de euros Túnel entre Zaratamo y Bilbao

El Ministerio de Transportes no tiene dinero para los túneles bajo el Guadalquivir, pero entre sus prioridades figura el 'supertúnel' de Zaratamo, un proyecto muy complejo y estratégico para llevar la alta velocidad hasta el corazón de Bilbao pasando bajo el río Nervión. Adif ha encargado ya a la empresa Instrumentación Geotécnica y Estructural el análisis hidrogeológico de los terrenos en los que se pretende construir la galería que conectará el viaducto que 'salta' el Nervión y la estación de Abando a través de Basauri. Tendrá casi siete kilómetros y se convertirá en el túnel más largo que se ha horadado nunca en Euskadi. Las obras del 'supertúnel' se alargarán, al menos, tres años. En ningún caso comenzarán antes de 2023, así que cualquier retraso se llevará por delante la previsión de los gobiernos central y autonómico, que quieren inaugurar en 2027 la 'Y' de la Alta Velocidad vasca, en la que se han invertido ya 5.000 millones de euros. El presupuesto del 'supertúnel' rondará los 420 millones. ADIF Alta Velocidad ha encomendado a la administración vasca la redacción del proyecto constructivo y sus modificados, la contratación y ejecución de la obra, así como las direcciones de obra de la plataforma para el corredor de acceso en ancho estándar al nivel inferior de la futura estación bilbaína.

10 TARRAGONA 400 millones de euros Estación de Camp de Tarragona

El Ministerio de Fomento apostó en tiempos de Álvarez Cascos por construir una estación de AVE en Tarragona... a once kilómetros del casco urbano. El tren paraba en Lleida y el Gobierno no tuvo valor de 'saltarse' Tarragona, a pesar de que el trazado de la línea no pasaba por la ciudad. Hay que resaltar la presión política de la Generalitat, que reclamaba a toda costa seis estaciones de AVE en Cataluña, incluyendo Vilafranca del Penedès y el aeropuerto de El Prat. El resultado fue que se destinaron 50 millones de euros a la estación -más bien un apeadero enmedio del campo- y otros 350 millones a desviar el trazado de lo que hubiera sido su ruta natural. El 9 de diciembre de 2006 se inauguró esta estación que apenas es utilizada por un millón de viajeros al año, ya que los pasajeros prefieren para ir de Tarragona a Barcelona en las líneas convencionales, que al menos les dejan en el centro de las dos ciudades. Además, hay problemas con las conexiones de taxis y autobuses a causa de su mala ubicación. Se acaba de presupuestar un moderno párking para intentar seducir a un mayor número de usuarios.