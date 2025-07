La obra de la calle Méndez Núñez de Sevilla acabará el Viernes de Dolores

El Ayuntamiento de Sevilla arranca este lunes las obras de reurbanización de la calle Méndez Núñez, una de las arterias principales del entorno de la Plaza Nueva que estará cortada por estos trabajos durante los próximos siete meses. En total, el Consistorio hispalense invertirá algo más de 1,4 millones de euros en una actuación integral que consistirá en las renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento por parte de Emasesa y en la implantación de la plataforma única, a la que acompañará un pavimento en el que se recuperará el adoquín de Gerena, eliminando así la torta de asfalto que actualmente puebla la calzada de esta vía.

Será una intervención delicada en cuanto a la afección que tendrá para el tráfico rodado en la zona. Por ello, el gobierno de José Luis Sanz ha optado por llevarla a cabo en dos fases diferenciadas, con el objetivo de dejarla expedita durante las fechas centrales de la próxima Navidad y que así no afecte al aumento del tránsito peatonal que habitualmente se produce en esta calle con motivo de las compras y los eventos de esos días. No obstante, el otro elemento a tener en cuenta será su fecha de finalización, puesto que la intención es que no afecte a la Semana Santa. Por ello, el Consistorio ha anunciado que se culminará el Viernes de Dolores de 2026, justo a tiempo para dejarla libre de vallas y obras y que las cofradías puedan transitar por ella, además del numeroso público que se mueve esos días por el Centro.

Con todos estos condicionantes, este lunes se iniciarán los primeros desvíos del tráfico en el tramo al que afectará la primera fase de unas obras en las que también se contempla habilitar dos bandas de aparcamientos, así como la plantación de una veintena de nuevos árboles. A partir de esta mañana, se cortará a la circulación el tramo comprendido entre la Plaza Nueva y la calle Moratín, dejando ésta última libre al tránsito rodado desde la calle Bilbao. Unos trabajos que se prolongarán durante unos cinco meses y que deben quedar concluidos el próximo 22 de diciembre. A partir de ese día se pararán las obras, volviendo a reactivarse entre el 7 de enero y el 27 de marzo en el tramo que va desde la calle Moratín a la Plaza de la Magdalena.

Cambios de sentido

De cara a garantizar la movilidad de los residentes en la zona y el acceso de la mercancía a los negocios de los alrededores, la Delegación de Movilidad ha optado por cambiar de sentido algunas calles del entorno de Méndez Núñez. En concreto, Carlos Cañal quedará configurada en 'fondo de saco' en el tramo comprendido entre Méndez Núñez y Bilbao, que también cambia de sentido. Por otro lado, el eje Plaza Nueva-Jaén pasará a contar con doble sentido para garantizar el acceso y salida al parking de Albareda. Además, se habilita otra salida hacia el Arenal por Plaza Nueva, Badajoz, Zaragoza, Jimios y Harinas, mientras que la entrada al aparcamiento de la calle Rioja se hará por Zaragoza, Moratín y Méndez Núñez.