De obispo auxiliar a administrador apostólico: el viaje de ida (¿y vuelta?) de monseñor Valdivia

El nombramiento de monseñor Ramón Valdivia como administrador apostólico de Cádiz-Ceuta una vez aceptada la renuncia del obispo dimisionario Rafael Zornoza supone una novedad en los últimos tiempos en la provincia eclesiástica de Sevilla (la archidiócesis con sus seis sufragáneas: Cádiz- ... Ceuta, Córdoba, Huelva, Asidonia-Jerez, Canarias y Tenerife), pero en absoluto es algo inaudito. He aquí algunas cuestiones que pueden plantearse.

¿Es normal que un auxiliar de Sevilla se encargue de otra diócesis?

De hecho, hasta que se erigió la diócesis de Asidonia-Jerez en 1980, durante buena parte del siglo XX, lo normal es que un obispo auxiliar de Sevilla residiera en Jerez y pastoreara a los fieles de aquella demarcación, desgajada del territorio eclesiástico hispalense. Así, Rafael Bellido Caro fue el primer obispo de Asidonia-Jerez pero ejercía labores pastorales desde 1973 en que fue nombrado auxiliar del cardenal Bueno Monreal. Antes que él, José María Cirarda Lachiondo ejerció de vicario desde 1960 con residencia en Jerez para llevar la vicaría especial creada para gobernar los arciprestazgos de la archidiócesis en la provincia de Cádiz. A Cirarda lo sustituyó en 1968 Juan Antonio del Val, que también rigió la vicaría especial asidonense.

¿Hay precedentes de un obispo hispalense destinado a Cádiz?

El de Jerez es el precedente más inmediato, pero no el único, por supuesto. Está el caso de Juan Acisclo Vera Delgado, hijo de Villanueva del Ariscal, que llegó a presidir la Junta Central Suprema durante la invasión napoleónica. En octubre de 1801 fue consagrado en las Salesas de Madrid como arzobispo de Laodicea y auxiliar de Sevilla. Y en 1809 firmó en el Alcázar el documento constitutivo de las futuras Cortes de Cádiz como obispo electo de Cádiz, nombramiento confirmado por el Papa Pío VII en 1815.

¿Qué pasa ahora con monseñor Valdivia?

El precedente de Vera Delgado es tan remoto y en un tiempo tan convulso, que apenas sirve de pista. Monseñor Valdivia sigue siendo obispo auxiliar de Saiz Meneses en Sevilla aunque haya tenido que suspender toda su actividad en la archidiócesis hispalense porque el cargo de administrador apostólico le obliga a residir en Cádiz. Hoy sábado entrará en la diócesis con una misa y mañana domingo hará lo propio en la Catedral de Ceuta, al tener doble sede.

¿Qué puede y qué no puede hacer un administrador diocesano?

Lo más común es que deje todo como se lo ha encontrado. Es lo más juicioso. Así lo ha hecho don Ramón en Cádiz, ratificando todos los cargos de la curia, el tribunal eclesiástico y los oficios eclesiásticos el mismo lunes 24 en que tuvo la primera toma de contacto con la sede a la que lo han destinado. Depende de su habilidad personal para tratar con los presbíteros y su capacidad para conectar con los fieles el éxito de su desempeño, que todos saben con fecha de caducidad.

¿Cuánto tiempo va a estar en Cádiz?

El cargo de administrador diocesano es limitado (entre unos meses y año y medio, por lo común) hasta que el Papa encuentre un candidato idóneo para ocupar la mitra gaditana. En muchos casos sobrevenidos, como el de Cádiz-Ceuta, es una forma de ganar tiempo para encontrar al prelado sin dejar desatendida a la grey. De hecho, la sede sigue vacante y el artículo 428 del Código de Derecho Canónico prohíbe cualquier innovación: «Se prohíbe a quienes se hacen cargo interinamente del régimen de la diócesis realizar cualquier acto que pueda causar perjuicio a la diócesis o a los derechos episcopales; concretamente, se prohíbe tanto a ellos como a otros cualesquiera, personalmente o por medio de otros, sustraer, destruir o alterar algún documento de la curia diocesana».

¿Existen precedentes de administradores nombrados obispos?

Lo normal es que el administrador diocesano trabaje hasta el nombramiento de un nuevo obispo y luego vuelva a su quehacer. Pasó con el emérito de Zaragoza Vicente Jiménez Zamora, a quien llamaron en enero de 2024 para cubrir la vacante de Huesca-Jaca hasta la entrada de un nuevo prelado en junio de 2025. Pero también hay precedente reciente de un administrador apostólico al que, al cabo de los meses, el Papa acabó preconizando para la sede como sucedió en Mallorca con Sebastián Taltavull, auxiliar de Barcelona al que llamaron a regir la diócesis tras la renuncia del titular por un lío de faldas en septiembre de 2016. Un año después, fue ratificado como obispo de Mallorca.

¿Qué diferencia hay entre administrador y obispo coadjutor?

El coadjutor tiene derecho de sucesión en tanto que el administrador apostólico es consciente de su interinidad. En Sevilla, hace muchos años que no tenemos la sede vacante porque el nombramiento de Saiz Meneses en 2021 fue simultáneo con la aceptación de la renuncia de monseñor Asenjo al haber rebasado los 75 años. Asenjo sí fue nombrado arzobispo coadjutor con derecho a sucesión, por lo que tenía la mitra asegurada en cuanto Roma aceptara la renuncia del cardenal Amigo. Y éste llegó en vida de Bueno Monreal, aquejado de un ictus que le impedía gobernar la diócesis en 1982. También Bueno fue arzobispo coadjutor de Pedro Segura, al que sustituyó a su muerte en 1957. Hay que remontarse a 1937, con el fallecimiento de Ilundáin para encontrar vacante, durante un mes, la sede de San Leandro y San Isidoro.