Suscríbete a
ABC Premium

Iglesia en Sevilla

De obispo auxiliar a administrador apostólico: el viaje de ida (¿y vuelta?) de monseñor Valdivia

Monseñor Ramón Valdivia tiene que suspender todas sus actividades pastorales en Sevilla para volcarse en Cádiz

El cargo de administrador diocesano es temporal y a su término podría volver a sus tareas en la archidiócesis

Hasta la erección de la diócesis de Asidonia, era habitual que un obispo auxiliar de Sevilla residiera en Jerez

Bienvenida a monseñor Valdivia en el Obispado de Cádiz y Ceuta
Bienvenida a monseñor Valdivia en el Obispado de Cádiz y Ceuta ABC
Javier Rubio

Javier Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El nombramiento de monseñor Ramón Valdivia como administrador apostólico de Cádiz-Ceuta una vez aceptada la renuncia del obispo dimisionario Rafael Zornoza supone una novedad en los últimos tiempos en la provincia eclesiástica de Sevilla (la archidiócesis con sus seis sufragáneas: Cádiz- ... Ceuta, Córdoba, Huelva, Asidonia-Jerez, Canarias y Tenerife), pero en absoluto es algo inaudito. He aquí algunas cuestiones que pueden plantearse.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app