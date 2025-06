Nuevos empleos

Adriano, después de comprobar los curriculums de Leire Díez y Natalia Buzón, fontanera de Ferraz y enchufada de la Faffe, se dirige a los estudiantes desde la ironía para hacerles indicaciones sobre el futuro laboral:

«Mis queridos bachilleres que a partir de hoy os la vais a jugar en la Selectividad, no temáis. Dejad de perseguir la excelencia, no esforzaros en intentar sacar la mejor nota para estudiar lo que queréis en una universidad pública, porque el futuro no está ahí. Eso del mérito y la capacidad es una antigualla de los tiempos del Coliseo. Tan antiguo como la transparencia y la seguridad jurídica en el acceso a puestos de trabajo de la administración pública. Eso ya no se lleva. La fontanería de cloacas y la ingeniería del enchufe se proyectan como los verdaderos nichos de empleo del futuro si el sanchismo sale de la disco coronao en las próximas elecciones. Si es así gritad; ¡Socialismo, nepotismo y corrupción! y repetid: ¡Ave Sánchez, los que te van a servir te saludan! Así estaréis contratados».