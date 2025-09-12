Nuevos cortes de tráfico y cierre del canal de navegación por las obras del puente del Centenario

Este domingo comenzarán nuevos cortes en el puente del Centenario, así como el cierre del canal de navegación porque empezará a instalarse una de las costillas situadas sobre la dársena portuaria en cuyo extremo se anclarán más tarde los nuevos tirantes.

Estas actuaciones se realizarán desde el mencionado canal del Guadalquivir el próximo domingo y se cortará al completo la navegación a cualquier tipo de embarcación. Estas restricciones se desarrollarán entre las 7:00 y las 18:00 horas.

Los trabajos afectarán a la parte superior puesto que será necesario descargar desde el tablero las piezas metálicas montantes y diagonales que conectan la dovela nueva con el tablero ya existente. Estas actuaciones conllevarán nuevos cortes de tráfico. El domingo desde las 22.00 horas hasta las 6.00 horas del día 15 se producirá el corte nocturno del puente en ambos sentidos de la circulación para garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores.

El tráfico en sentido Huelva procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 hacia la carretera de la esclusa (SE-31), siguiendo por la misma hasta la rotonda de la calle José Delgado Brackenbury, desde donde se podrá acceder a la SE-30. Los coches que vengan de la SE-40 desde Dos Hermanas se desviarán pasar el cruce de la A-4 mientras que los vehículos que llegan desde la SE-30 se desviarán en la salida 9 de la SE-30 (A-4 Cádiz), tomando la A-4 hasta la salida 549 (SE-30 Puerto Sevilla/A-49 Huelva/A-66 Mérida), incorporándose a la carretera de la esclusa (SE-31).

Cortes también en sentido Cádiz

En sentido Cádiz, el tráfico procedente de la SE-30 se desviará en la salida 12b hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta el enlace con la SE-40, donde se podrá acceder a todas direcciones incluyendo la opción de continuar por la SE-30.

Las obras de ampliación del Puente del Centenario de Sevilla acumulan retrasos y han cumplido más de cuatro años desde que se iniciaron en verano de 2021. Hay que sustituir los tirantes del puente por otros más modernos y de mayor durabilidad, así como ganar un carril adicional para los vehículos en una infraestructura saturada.

