Nuevos cortes en Doctor Fedriani por las obras de la Línea 3 del metro de Sevilla

Las obras del tercer tramo de la Línea 3 Norte del metro de Sevilla siguen su curso y avanzan ya hacia la Avenida Doctor Fedriani. Si desde hace diez días se ha reducido a un carril por sentido en el cruce de dicha avenida con Doctor Leal Castaño y Doctor Marañón, a la altura del Hospital Virgen Macarena, ahora a partir del día 26 se reducirán sentido Ronda Norte pasando a un carril hasta la intersección con las calles Jaime Marcos y Diamante.

Desde esta confluencia se producirá el corte total en este sentido de circulación hasta la intersección con la Avenida San Lázaro. En las calles colindantes los movimientos se mantendrán como hasta ahora.

Cortes🚧 en Avenida Dr. Fedriani por obras relativas a la Línea 3 del Metro🚇



🗓️A partir del 26 de agosto.



🗓️A partir del 26 de agosto.

El motivo de dicha reducción es la realización de catas y demolición del firme de la margen este o izquierda de la Avda. Dr. Fedriani para localizar las conducciones y servicios de la zona para poder proceder en una fase posterior a su desvío, permitiendo así la ejecución de las pantallas del túnel en línea proyectado y para la ejecución del cruce de servicios entre pantallas.

Eliminación de aparcamientos

En las áreas delimitadas cercanas al acerado se procederá a la ejecución de una línea de pilotes para la protección de las zanjas de las canalizaciones, que en algún caso tienen 5 metros de profundidad y van junto a los acerados, en la zona ocupada hasta ahora por los aparcamientos.

Esta medida busca garantizar la seguridad de las excavaciones para que no haya deslizamientos de tierra que puedan afectar a los trabajadores ni a los edificios colindantes.

En ese momento se habilitará una ruta alternativa para el tráfico en la zona norte de Dr. Fedriani, trasladando los autobuses a la Avenida San Lázaro.