Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Nuevo tiroteo en el Polígono Sur de Sevilla con disparos al aire en plena noche tras una reyerta
Directo
Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz por una «leve indisposición»

Nuevo tiroteo en el Polígono Sur de Sevilla con disparos al aire en plena noche tras una reyerta

Fueron movilizadas dotaciones de la Policía Nacional y el 061 y hasta el momento no constan heridos

Así ha sido la espectacular irrupción de la Policía Nacional en los narcopisos de las Tres Mil Viviendas de Sevilla

El Gobierno saca pecho de la caída de la criminalidad en Sevilla pese a la docena de crímenes desde agosto

Agentes en la Operación Vulcano
Agentes en la Operación Vulcano Manuel Gómez
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Apenas un año después del notable tiroteo con armas de gran calibre en el Polígono Sur de Sevilla, que despertó una gran alarma social e institucional sobre los recursos e impunidad de los clanes del narcotráfico, la situación no deja de seguir latente, pese ... a las múltiples actuaciones de la Policía Nacional a través de las distintas fases de la Operación Vulcano, con más de una decena de detenidos, unos 16 registros en viviendas, alrededor de 1.000 kilos de droga incautados y la intervención de armas, tanto largas como cortas, con abundante munición.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app