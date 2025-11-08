Nuevo tiroteo en el Polígono Sur de Sevilla con disparos al aire en plena noche tras una reyerta

Apenas un año después del notable tiroteo con armas de gran calibre en el Polígono Sur de Sevilla, que despertó una gran alarma social e institucional sobre los recursos e impunidad de los clanes del narcotráfico, la situación no deja de seguir latente, pese ... a las múltiples actuaciones de la Policía Nacional a través de las distintas fases de la Operación Vulcano, con más de una decena de detenidos, unos 16 registros en viviendas, alrededor de 1.000 kilos de droga incautados y la intervención de armas, tanto largas como cortas, con abundante munición.

Y es que sobre las 20.30 horas de este pasado viernes, el entorno de las calles Marinero en Tierra y Padre José Sebastián Bandarán, en pleno Polígono Sur, el barrio de menor renta neta media anual por persona de toda España, era de nuevo el escenario de nuevos disparos por arma de fuego.

Según han informado a este periódico fuentes el servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía. sobre las 20.30 horas se recibían aproximadamente una decena de llamadas, alertando de un tiroteo en dicha zona, como consecuencia de una reyerta.

Fueron movilizadas dotaciones de la Policía Nacional y del 061, cuyos efectivos constataron que se habría tratado de disparos al aire derivados de algún incidente, sin que hayan trascendido heridos. La Policía Nacional investiga los hechos y de momento, no hay detenidos.

Según la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, desde aquel 12 de octubre que se produjo el mencionado gran tiroteo en el Polígono Sur, dando lugar a la posterior operación Vulcano, la Policía Nacional ha efectuado 28 actuaciones y 72 registros domiciliarios, lo que representa un incremento del 115% y del 157% respectivamente frente al año 2023, cuando se contabilizaron 13 operaciones y 28 registros.

Durante este mismo periodo, se produjeron 35 detenciones (más del doble) y que, además, se incautaron 13.873 plantas de marihuana. Esto es, un aumento del 413% frente a las intervenidas en 2023. Asimismo, se confiscaron 1.732 kilogramos de sustancias estupefacientes.

El sacerdote Sergio Codera, párroco de Jesús Obrero, ha lamentado en las redes sociales la situación yha realizado un nuevo llamamiento al «entendimiento, al diálogo y al respeto» para la convivencia en el Polígono Sur de Sevilla.