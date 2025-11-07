Nuevo parón en las obras de la Politécnica, asignatura pendiente de la Universidad de Sevilla

La historia de las obras de la Politécnica parecen haberse convertido en el cuento de nunca acabar. El aulario, cuyas obras se iniciaron con la puesta de la primera piedra en octubre del año 2023 y que Miguel Ängel Castro, todavía rector de la ... Universidad de Sevilla quería tener terminadas para inaugurar a lo largo de este curso 2025/2026, sufre un nuevo retraso.

Fue el propio Castro el que así se lo comunicó al consejo de gobierno esta semana durante una reunión. Al parecer informó de que la empresa que se encarga de las obras había solicitado una ampliación de los plazos de entrega porque entiende que se han ejecutado partidas fuera del proyecto y un aumento de los fondos.

La previsión era que los alumnos, la mayoría de los cuales siguen en el viejo edificio de Los Remedios de la calle Virgen de África, se trasladaran al nuevo aulario de la Cartuja, situado frente al Cateps, a lo largo de este curso, probablemente en abril de 2026. Sin embargo la nueva petición de la empresa adjudicataria supondrá sin duda un nuevo retraso.

Aunque desde la dirección de la escuela no han querido hacer comentarios sobre el tema alegando que se trata de cuestiones «habituales en todas las obras públicas» y que es «una discusión clásica» en este tipo de infraestructuras, ABC ha podido saber que este viernes se ha convocado una reunión con parte de la dirección para informarle de la situación que puede implicar un nuevo retraso en unas obras que los estudiantes que siguen en la antigua escuela de Peritos llevan años esperando.

Sobre todo porque en el nuevo edificio del Cateps, el mismo que ha sido inaugurado varias veces por el equipo rectoral, solo se ubican algunos estudiantes de master mientras que el resto de alumnos sigue en el viejo edificio de Los Remedios.

De hecho fuentes de la delegación de alumnos de la propia escuela han enviado un escrito al director para que les informe de la situación ya que, según recuerdan, están al límite. Porque las dependencias de la vieja escuela de Los Remedios, que data de los años 50, se encuentra cada vez más deteriorado. Con numerosos estudiantes ubicados en unas viejas caracolas en el patio. El edificio tiene numerosos desperfectos y hay goteras de forma habitual. El agua cayendo por los pasillos es algo habitual sin necesidad de que haya dana.

Diez millones

La parcela donde se sitúa el nuevo edificio en la Cartuja que se ubica frente a la Escuela Superior de Ingeniería, tiene una calificación dotacional docente, consta de 9.300 m2, mientras que la parcela aledaña, con 4.500 m2, se recuperará para la ciudad con el uso descrito en el PGOU de zona verde.

La obra cuenta con un presupuesto de adjudicación de 10.351.376,86 euros y la empresa Tridarq-Sao es la responsable de la redacción del proyecto. El nuevo aulario tendrá una superficie útil total de 5.100 m2. Sin embargo, todo indica que sufrirá un nuevo retraso.

Es un nuevo parón que llega con el mandato del actual rector, Miguel Ángel Castro, caducado. El rector saliente se comprometió nada más llegar en el año 2015 a impulsar las obras y una de las primeras visitas que hizo fue al viejo edificio de Los Remedios. Se irá sin verlas acabadas.

Es una vieja asignatura pendiente que tendrá que heredar el próximo rector. De hecho la noticia de un nuevo parón en la escuela, una de las prioridades en materia de infraestructuras en la Universidad de Sevilla, llega cuando la segunda vuelta de las elecciones al rectorado está en plena ebullición.

El próximo día 10 de noviembres se enfrentarán en segunda vuelta la exviecerrectora, Carmen Vargas, y el decano de Odontología, José Luis Gutiérrez por el despacho de la calle San Fernando. El que gane y sea proclamado rector ya tiene tarea por delante: acabar de una vez por todas el aulario de la Politécnica, probablemente la principal asignatura pendiente de la Hispalense desde hace varios lustros.