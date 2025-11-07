Suscríbete a
Nuevo parón en las obras de la Politécnica, asignatura pendiente de la Universidad de Sevilla

Miguel Ángel Castro, comunicó al consejo de gobierno que la constructora ha modificado los plazos y pedido más dinero

El traslado de los estudiantes desde Los Remedios, que llevan años esperando, previsto para abril de 2026, podría sufrir un nuevo retraso

Las obras del aulario de la Politécnica avanzan y los alumnos podrán trasladarse en marzo

Una imagen de las obras del aulario
Una imagen de las obras del aulario víctor rodríguez
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

La historia de las obras de la Politécnica parecen haberse convertido en el cuento de nunca acabar. El aulario, cuyas obras se iniciaron con la puesta de la primera piedra en octubre del año 2023 y que Miguel Ängel Castro, todavía rector de la ... Universidad de Sevilla quería tener terminadas para inaugurar a lo largo de este curso 2025/2026, sufre un nuevo retraso.

Descarga la app