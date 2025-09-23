Nuevo contratiempo en las obras del Lope de Vega tras paralizarse la adjudicación del elevador escénico El teatro, cerrado desde 2023 por graves deficiencias de seguridad y mantenimiento, acumula retrasos en su modernización y sigue sin poder reabrir al público

Las obras de reforma del Teatro Lope de Vega vuelven a sufrir un retraso importante. La adjudicación del contrato para instalar el elevador escénico, un elemento esencial para la operativa del escenario, ha quedado paralizada tras detectarse problemas con la solvencia técnica de la empresa adjudicataria, tal y como ha adelantado Prensa Ibérica. Según confirman fuentes del Ayuntamiento de Sevilla a ABC, primero debe resolverse un recurso presentado por la empresa y, una vez resuelto, se pasará al siguiente licitador en la lista.

La adjudicación del contrato para instalar el elevador escénico —pieza fundamental para el funcionamiento del escenario— ha quedado anulada tras confirmarse que la empresa ganadora, Atlántico 18 S.L., perdió la solvencia técnica que había acreditado en el momento de presentar su oferta.

Según consta en la resolución municipal firmada el pasado 13 de agosto de 2025, se deja sin efecto la adjudicación realizada a esta empresa el 23 de junio, rectificada después en julio, por un importe de 139.230 euros (sin IVA). La Delegación de Educación, Juventud y Edificios Municipales entiende que la firma adjudicataria, al no poder mantener la solvencia comprometida, retira de facto su oferta. En consecuencia, se excluye su propuesta de la licitación y se ordena continuar con el procedimiento, retrotrayendo el expediente al siguiente licitador. Además, se anulan los documentos contables asociados para permitir una nueva adjudicación.

Históricamente, el Lope de Vega no ha recibido intervenciones integrales desde 1985. Desde entonces, los trabajos realizados por el Ayuntamiento han sido parciales y limitados, centrados en reparaciones puntuales, sin abordar los problemas estructurales de fondo. Proyectos como la restauración de la cúpula, incluidos los elementos decorativos y vidrieras previstos en 2009, nunca se ejecutaron, y las reparaciones parciales posteriores dejaron importantes zonas dañadas y expuestas. Esta falta de mantenimiento profundo ha llevado al teatro a acumular riesgos de seguridad y problemas técnicos que todavía hoy dificultan su reapertura.

Desde el Ayuntamiento aseguran a este medio que se trabaja intensamente para que las obras puedan estar finalizadas en septiembre de 2026, e incluso se intentará adelantar los trabajos si es posible. El objetivo principal es que el teatro pueda acoger la Bienal de Flamenco de 2026, con la seguridad de que para entonces las instalaciones estarán operativas.

La paralización actual del contrato del elevador escénico es solo el último ejemplo de los obstáculos que ha encontrado la modernización del Lope de Vega. Las intervenciones urgentes y la puesta al día del teatro siguen siendo prioritarias para el Ayuntamiento, que ha señalado que se está trabajando para que las obras estén finalizadas de manera segura y ordenada.