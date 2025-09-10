A juicio el falso cura sevillano Manuel Tobaja que estafó tres millones de euros con la Fundación Luz del Mundo

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para este miércoles un juicio, ya suspendido en ocasiones anteriores, contra Manuel Tobaja, el sevillano que se hacía pasar por sacerdote, por otro supuesto delito de estafa con su Fundación Luz del Mundo. Tobaja ... afronta este procedimiento con una condena ya a sus espaldas, a seis años de cárcel por engañar a un matrimonio y a una hermana del marido para que entregasen más de 160.000 euros obtenidos con dos préstamos hipotecarios a la citada fundación, que presentaba como dedicada a ayudar a presos y a familiares de los mismos.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por ABC, figura que a finales de 2011, las cinco víctimas de la presunta estafa pasaban por una mala situación económica y ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas, pidieron ayuda a las dos personas llamadas al banquillo de los acusados junto a Manuel Tobaja, bajo la premisa de que se dedicaban a refinanciar deudas y conceder préstamos. De hecho, les solicitaron 65.500 euros a devolver en un plazo de seis meses.

A partir de ahí, según el Ministerio Público, estos dos acusados se pusieron de acuerdo con Manuel Tobaja y, «bajo el ardid de que este necesitaba liquidez para cumplir con los fines de la Fundación Luz del Mundo que gestionaba, convencieron a las cinco víctimas para que aportaran sus propiedades como garantía del préstamo a cambio de recibir los 65.500 euros que solicitaban».

Fruto de ello, en enero de 2012 ambas partes formalizaron una escritura de préstamo hipotecario y la entrega de cuatro cheques nominativos a favor de Manuel Tobaja, con sus supuestos secuaces como parte acreedora y las cinco víctimas como parte prestataria e hipotecante, incluyendo como bienes de titularidad de estas últimas personas una nave en Arcos de la Frontera (Cádiz), un local comercial y una vivienda en Jerez de la Frontera; así como la declaración de que estas personas habían recibido como préstamo 144.600 euros adeudados de manera solidaria.

Según la documentación firmada, 79.100 euros habían sido entregados en metálico y 65.500 euros mediante cuatro cheques en favor del acusado Manuel Tobajas.

Los afectados firmaron una «hipoteca voluntaria» sobre fincas de su propiedad

El documento, obviamente, establecía una serie de garantías en caso de que se incumplieran las obligaciones asumidas por las víctimas, que en la documentación firmada se comprometían a devolver 150.022 euros intereses incluidos, incluyendo la «hipoteca voluntaria de las fincas» de estas personas como garantía del préstamo.

Empero, según la Fiscalía, las víctimas «nunca recibieron cantidad alguna de dinero, ni los 65.500 euros iniciales, sin que conste quién ni cómo recibió en metálico los 79.100 euros» ya mencionados, pese a lo cual los supuestos compinches de Tobaja interpusieron una demanda de ejecución hipotecaria contra estas personas por la falta de devolución de una cuantía que jamas habían recibido, ordenando finalmente el Juzgado de Primera Instancia número uno de Jerez de la Frontera la ejecución de los 144.600 euros más 43.380 euros por intereses y costas, además de que «perdieron las fincas de su propiedad».

En paralelo, la Fiscalía detalla una segunda operación, a través de la cual en octubre de 2011, Manuel Tobaja se presentó ante otra persona que había conocido a través de una de las víctimas anteriores, como responsable de la Fundación Luz del Mundo, solicitándole dinero «con la promesa de que se lo devolvería junto con un importante beneficio, mostrándole para ganarse su confianza un cheque por valor de once millones de euros que iba a cobrar».

Fue así como esta otra víctima y su esposa vendieron una nave de su propiedad a los secuaces de Tobajas a cambio de 95.000 euros, pero «nunca recibió el dinero a consecuencia de las maquinaciones de los acusados», porque en el contrato de compra declaró haber recibido el dinero sin que tal extremo hubiese sucedido, sino que uno de los acusados entregó el verdadero precio pactado de 55.000 euros al falso cura.

La estafa del falso cura Perdieron el dinero y sus posesiones por las «maquinaciones» de Tobajas y sus colaboradores Fiscalía

Tras ello, este hombre y su esposa afrontaron una reclamación por supuesto impago de los citados 95.000 euros que no habían recibido, viendo cómo uno de los secuaces de Tobajas conseguía que el citado juzgado de Jerez le adjudicase la propiedad de la nave en cuestión.

Fruto de ello, la Fiscalía reclama cinco años de cárcel para cada uno de los acusados por dos delitos de estafa, así como el pago de indemnizaciones que rozan los 268.000 euros a abonar de manera conjunta entre los tres encausados.

Tobajas fue detenido en 2002 en Puerto Rico por hacerse pasar por cura. Este sevillano estuvo muy vinculado a las cofradías de Sevilla como vestidor y restaurador . Cinco años más tarde, en diciembre de 2007, fue extraditado a España , donde ya tenía causas pendientes por estafas. De hecho, sobre él pesa una condena de la Audiencia de Cádiz por estafar 165.000 euros a un matrimonio y a la hermana del marido, operación en la que también usó el recurso del supuesto cheque cobrado por valor de once millones de euros.

Y eso que hace ahora nueve años, la Policía Nacional calculaba que su Fundación Luz del Mundo adeudaba más de tres millones de euros a cerca de un centenar de personas supuestas víctimas de sus actividades.

Aquella condena fue ratificada en 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en 2023 hizo lo propio el Tribunal Supremo. Ahora, Manuel Tobaja está llamado a sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados, esta vez en Sevilla.