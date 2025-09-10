Suscríbete a
A juicio el falso cura sevillano Manuel Tobaja que estafó tres millones de euros con la Fundación Luz del Mundo

La Fiscalía reclama que sea condenado a cinco años de cárcel por nuevas estafas por valor de casi 268.000 euros

Manuel Tobaja en una se sus citaciones anteriores
Manuel Tobaja en una se sus citaciones anteriores
Fernando Barroso Vargas

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para este miércoles un juicio, ya suspendido en ocasiones anteriores, contra Manuel Tobaja, el sevillano que se hacía pasar por sacerdote, por otro supuesto delito de estafa con su Fundación Luz del Mundo. Tobaja ... afronta este procedimiento con una condena ya a sus espaldas, a seis años de cárcel por engañar a un matrimonio y a una hermana del marido para que entregasen más de 160.000 euros obtenidos con dos préstamos hipotecarios a la citada fundación, que presentaba como dedicada a ayudar a presos y a familiares de los mismos.

