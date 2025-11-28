El nuevo edificio residencial del solar del Prado de San Sebastián ya tiene licencia de obras

El edificio de la promoción residencial El Prado de Grupo ABU en el Prado de San Sebastián ha obtenido oficialmente la licencia de obras de la Gerencia de Urbanismo, hito clave para el comienzo de su construcción. Este complejo, concebido bajo los estándares ... de diseño elegante, vanguardista y eficiente, avanza así hacia la siguiente fase para convertir el proyecto en una realidad para sus futuros propietarios.

El residencial El Prado se consolidará como una de las promociones más atractivas de su entorno. El proyecto contribuirá al desarrollo urbanístico de la zona y a la renovación del entorno, dando solución de vivienda a treinta familias, las propietarias del edificio que ocupaba la finca, que se encontraban en situación de desalojo por los problemas estructurales que presentaba el mismo.

«La concesión de la licencia de obra representa un paso fundamental para el desarrollo de este proyecto tan especial en el Prado de San Sebastián. Es una grandísima noticia tanto para los antiguos propietarios, que van a recuperar su vivienda donde hace años tenían su hogar, como aquellos que han adquirido una de las unidades que se van a construir aprovechando la mayor edificabilidad de este nuevo edificio. Estamos muy satisfechos con la evolución del proyecto y con la confianza depositada por los clientes», ha señalado María Luisa Molina, jefa de proyecto de esta promoción.

Exterior del edificio El Prado ABU

En el solar donde se levantará este residencial se alzaba un edificio que, con el paso del tiempo, comenzó a mostrar problemas estructurales serios, fue declarado inhabitable y por razones de seguridad sus vecinos se vieron obligados a abandonar sus hogares. ABU se enfrentó a un reto importante, trabajando intensamente durante dos años con los propietarios de esas viviendas, llevando a cabo reuniones y negociaciones con hasta 70 personas. Finalmente se alcanzó un acuerdo: los vecinos cedían su exceso de edificabilidad y ABU, a cambio, les construiría sus nuevas viviendas hechas a medida.

Edificio El Prado

La promoción se ubica en la calle Diego de Riaño, que lleva el nombre del arquitecto y creador de la fachada plateresca del Ayuntamiento de Sevilla. ABU cierra el círculo y levantará su último proyecto con la estética y la arquitectura que ya forma parte de su sello, pero siempre respetando la línea patrimonial de la zona.

El residencial estará formado por cuatro edificios de hasta 53 viviendas construidas en una parcela con 7.796 metros cuadrados de edificabilidad total, proyecto en el que el grupo promotor espera generar un volumen de negocio de más de 50 millones de euros.

Terrazas de la nueva promoción residencial ABU

Al complejo se accederá a través de la calle Diego de Riaño, tanto a nivel peatonal como rodado, para lo cual se diseña una única entrada mediante un gran espacio a doble altura que, de alguna manera, pretende responder con la escala adecuada al entorno que lo rodea.

En el interior, un espacio libre privado y cuidadosamente diseñado desde el punto de vista paisajístico, servirá de distribuidor y calmada antesala a los cuatros bloques que conducen hacia las viviendas. El proyecto formalmente prestará especial atención en su diseño a la elegancia y presencia de los edificios vecinos. De esta manera, su fachada se proyectará con la configuración de grandes huecos verticales, amplios balcones, basamentos, remates y marcadas líneas horizontales, cuya estética y pauta ordenada son propios de esta zona emblemática de la ciudad.

Así serán las viviendas

En este emplazamiento único se proyectan viviendas con una variada oferta de tipologías de entre 1, 2, 3, 4 y hasta 5 dormitorios. Todas ellas están diseñadas con amplias terrazas a las que asoman los salones, las cocinas y los dormitorios principales.

Gran salón diáfano de una de las viviendas ABU

Las viviendas contarán con ventilación cruzada y doble orientación, lo que permite un óptimo soleamiento e interesantes vistas tanto hacia el Casco Antiguo, incluso hacia la Giralda o la Plaza de España, o hacia la espaciosa glorieta de la avenida de Carlos V. Cabe destacar que las vistas tomarán un protagonismo único y especial en los privilegiados áticos proyectados en cubierta con terrazas y solarium, cuyas amplias dimensiones permitirán que se incluyan piscinas privadas.

Por otro lado, se dotará a la promoción de dos plantas de sótano para 95 plazas de aparcamientos y 56 trasteros. Dentro de las zonas comunes, y para un mayor disfrute del exclusivo entorno, se encontrará una piscina en la cubierta del edificio, que ofrecerá un espacio de relax en altura con las mejores vistas de la ciudad.