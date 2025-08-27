Suscríbete a
Un nuevo carril bici en Sevilla unirá las avenidas de Jerez y Bellavista en Sevilla

Se invertirá un millón en el tramo entre el cuartel y la carretera de Isla Menor

El Ayuntamiento de Sevilla invertirá dos millones en el carril bici de Su Eminencia y Bellavista

El carril bici de la avenida de Jerez, en el primer tramo, juyas obras concluyeron en junio
Javier Macías

La Gerencia de Urbanismo ha sacado a licitación la construcción de un carril bici que unirá la avenida de Jerez con la de Bellavista, concretamente en el tramo que va desde el cuartel de Alfonso XIII y la carretera de Isla Menor. Se trata de ... una inversión de 1,1 millones de euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses. Se trata de un paso más en la 'humanización' de esta zona de la ciudad que hasta ahora presenta un aspecto de 'autovía urbana', y que busca convertirse en un bulevar aprovechando también la construcción de varias promociones de vivienda.

