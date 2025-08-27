Un nuevo carril bici en Sevilla unirá las avenidas de Jerez y Bellavista en Sevilla

La Gerencia de Urbanismo ha sacado a licitación la construcción de un carril bici que unirá la avenida de Jerez con la de Bellavista, concretamente en el tramo que va desde el cuartel de Alfonso XIII y la carretera de Isla Menor. Se trata de ... una inversión de 1,1 millones de euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses. Se trata de un paso más en la 'humanización' de esta zona de la ciudad que hasta ahora presenta un aspecto de 'autovía urbana', y que busca convertirse en un bulevar aprovechando también la construcción de varias promociones de vivienda.

Se trata de un carril que tendrá una longitud de 3 kilómetros y que completará el eje norte sur de la red ciclista de la ciudad. Además, a éste se le añaden otros dos carriles.

El primero de ellos ya está construido, ya que sus obras terminaron en junio, y se trata del primer tramo de la avenida de Jerez, concretamente el del tramo comprendido entre la calle Iguazú y la avenida de Finlandia. Se trata de una vía ciclista de 1,7 kilómetros y que contó con un presupuesto de 600.000 euros. El segundo tramo, por su parte, está en construcción. Se trata la continuación de éste en la avenida de Finlandia, entre el Hospital Fremap y el cruce con la SE-30, un tramo de 690 metros de longitud cuyo presupuesto asciende a más de 1,1 millones de euros. Su plazo estimado de ejecución es de 9 meses, por lo que la actuación podría estar finalizada para inicios del próximo año.

El alcalde, José Luis Sanz, anunció que estos tramos se suman a los casi 18 kilómetros nuevos de carril bici con los que contará Sevilla en los que se van a invertir más de 14 millones.