La nueva torre de casi 100 viviendas en Sevilla que tendrá piscina, parque infantil y gimnasio

Torremagna se convierte en un un edificio plurifamiliar de obra nueva en Sevilla con 91 viviendas pensadas para todo tipo de estilos de vida. Situada entre Luis Montoto y Santa Justa, en el nuevo sector en desarrollo de La Cruz del Campo, se posiciona como uno de los mejores nuevos barrios, con acceso rápido a servicios y transporte.

La torre está configurada en planta baja más doce alturas, con forma de L abierta al suroest. Las viviendas disponen de doble fachada en la mayoría, terrazas amplias y, en planta baja, jardines privados.

¿Cómo son las viviendas?

Ante la posibilidad de poder comprar una vivienda nueva a pocos metros del barrio de Nervión, lo primero que se debe plantear es el uso y las necesidades de espacio. Dependiendo de si es una familia numerosa o una pareja, la cantidad de habitaciones puede variar, así como su precio.

Precios de Torremagna 2 dormitorios: desde 371.000 €, 90 m², terraza en 12ª planta.

3 dormitorios: desde 403.000 €, 124 m².

4 dormitorios: desde 433.500 € y 441.500 €, 148 m².

5 dormitorios: desde 544.500 €, 178 m².

Cada vivienda se vende con plaza de garaje y trastero (desde 28.000 € y 4.000 €, respectivamente) y acceso directo desde los portales. También se dispone de aparcamiento para bicicletas dentro de la urbanización.

Zonas comunes y servicios

El edificio ofrece piscina, gimnasio totalmente equipado, área de juegos infantiles, un local comunitario y una plaza elevada de disfrute exclusivo, pensada para momentos de ocio y descanso sin salir de casa.

La propuesta se completa con ascensores, puertas blindadas y certificación energética A para consumo y emisiones, garantizando un hogar eficiente y sostenible.

Piscina de Torremagna en Sevilla METROVACESA

Esta nueva torre combina fachadas modernas con exteriores que transmiten tranquilidad y bienestar en pleno corazón de la capital hispalense.