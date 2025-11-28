Julio Vera García lleva el suspense y el terror al barrio de Triana con su nueva novela

El Colegio Salesiano de San Pedro fue escenario este jueves de la presentación de un nuevo libro, esta vez del escritor sevillano Julio Vera García. Nacido en Sevilla y antiguo alumno del centro, el autor ha tenido la oportunidad de cumplir un sueño ... de infancia: presentar su novela en el mismo lugar donde se formó.

La editorial Almuzara acaba de publicar Expediente Triana, la nueva obra de un escritor que vuelve a las librerías decidido a sorprender a sus lectores con un giro inesperado en su narrativa. Tras el éxito de La congregación de la Granada y Los secretos de la Serenísima, Vera mantiene su estilo en torno al misterio, pero esta vez lo combina con un suspense más intenso y perturbador, inspirado en un espeluznante episodio ocurrido en una escuela de Sevilla.

Su inquietud por el mundo audiovisual también ha sido una constante. Ha escrito y dirigido varios cortometrajes y series, como La Ley Snell y 18.0, así como espectáculos musicales, videoclips y documentales, entre ellos Luis Ortega Bru: luz y embrujo. En 2024, su labor cultural fue reconocida por el Ayuntamiento de Sevilla como Trianero del Año, por su contribución a la difusión cultural e histórica de la ciudad, entre otros méritos.

La presentación del libro reunió a un panel de lujo: el propio autor, Raúl Esquinardo Rossetti, actor y director de televisión, acompañado por Rosa García Perea, editora de Almuzara. El ambiente estaba cargado de expectación, pues la novela gira en torno a la inquietante leyenda de Carmen Arrabal, esa niña cuya presencia, según cuentan, aún se manifiesta en el colegio donde transcurre la historia.

A la cita acudieron unas doscientas personas, entre ellas Manuel Alés del Pueyo, Teniente de Alcalde y Delegado de Fiestas Mayores, además de responsable del distrito Triana y Los Remedios. Todo estaba preparado para una tarde tranquila de literatura, pero, quizá por la temática del libro, la normalidad duró muy poco.

Justo al comenzar el acto, como si Carmen hubiera decidido hacerse notar, los micrófonos dejaron de funcionar. Era imposible que el público no pensara en ello. Algunos se miraban entre risas nerviosas, otros murmuraban, y más de uno afirmó que se trataba de una nueva travesura de la propia Carmen Arrabal, empeñada en recordarnos que seguía muy presente.

Sinopsis de la novela

La trama de esta historia nace durante generaciones entre los alumnos de un centro educativo del barrio de Triana. Se trata de la leyenda de Carmen Arrabal, una antigua estudiante cuya presencia, según cuentan, jamás llegó a desvanecerse del todo entre las paredes del colegio. Susurros en los pasillos, luces que se encienden sin explicación y testimonios que resisten a desaparecer han alimentado un misterio tan inquietante.

Con la intención de separar la ficción del hecho real, cinco antiguos alumnos deciden investigar por su cuenta y pasar la noche de San Andrés dentro del edificio. El objetivo inicial es simple, comprobar cuanto había de cierto en aquella historia que tantas veces había circulado entre las generaciones de estudiantes.

Equipados con cámaras y grabadoras, los protagonistas se adentran en un edificio que, a medida que avanza la madrugada, parece cobrar vida propia. Lo que comienza como una mezcla entre juego y experimento se transforma en una vivencia aterradora.