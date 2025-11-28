Suscríbete a
Julio Vera García lleva el suspense y el terror al barrio de Triana con su nueva novela

Tras los grandes éxitos cosechados en sus anteriores publicaciones, esta obra cuenta la historia de Carmen Arrabal, una antigua alumna cuya presencia permanece en el colegio donde estudió

Julio Vera García presentando su nueva novela
Julio Vera García presentando su nueva novela Beatriz Muñoz-Reja del Pozo

Sergio Rodríguez

Sevilla

El Colegio Salesiano de San Pedro fue escenario este jueves de la presentación de un nuevo libro, esta vez del escritor sevillano Julio Vera García. Nacido en Sevilla y antiguo alumno del centro, el autor ha tenido la oportunidad de cumplir un sueño ... de infancia: presentar su novela en el mismo lugar donde se formó.

