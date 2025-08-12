Una nueva incidencia en el tranvía de Sevilla suspende unos 20 minutos su funcionamiento Uno de los trenes ha quedado detenido en la parada del Prado al no poder recargar energía por un posicionamiento incorrecto en la vía

El tranvía de la capital andaluza, gestionado por la empresa municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), ha sufrido este martes por la tarde una nueva incidencia, traducida en la suspensión de su servicio durante unos 20 minutos.

La incidencia habría ocurrido en torno a las 14,30 horas al no quedar adecuadamente posicionada una de las unidades tranviarias en la parada del Prado de San Sebastián, impidiendo ello que el tren en cuestión recargase energía en su escala y pudiese continuar la marcha.

La situación ha supuesto la suspensión del funcionamiento del tranvía durante aproximadamente 20 minutos, según el Ayuntamiento hispalense, según el cual a las 15,00 horas el servicio recuperaba su actividad.

Lo cierto es que esta suspensión del servicio ha sucedido después de la jornada del pasado 28 de julio, marcada para el Metrocentro por el descarrilamiento y colisión con un poste de la catenaria de uno de sus trenes cuando el mismo circulaba por el tramo de la avenida de San Francisco Javier, como consecuencia de un error humano.

A cuenta de dicha incidencia, el funcionamiento del tranvía hispalense estuvo suspendido durante aproximadamente nueve horas aquella jornada del 28 de julio y, al día siguiente, el servicio era interrumpido de nuevo durante unos minutos como consecuencia de un nuevo imprevisto.

